Spotkanie rozpoczęło się zaskakująco, bo to Kecmanović lepiej wszedł w mecz i wykorzystał swoją szansę w końcówce pierwszego seta. Serb przełamał Sinnera i wygrał partię 6:4, wprowadzając nerwowość w grę lidera rankingu ATP. Włoch miał problemy z rytmem i popełniał sporo błędów, co pozwoliło rywalowi uwierzyć w sprawienie niespodzianki.

W drugim secie Sinner zdołał się jednak ustabilizować. Poprawił skuteczność serwisu i przejął kontrolę nad wymianami, co przełożyło się na zwycięstwo 6:3. Mimo tego trzeci set znów był niezwykle wyrównany i zakończył się tie-breakiem. W nim lepszy okazał się Kecmanović, który wykorzystał wahanie dyspozycji swojego rywala i objął prowadzenie 2:1 w setach, stawiając faworyta pod ścianą.

W dalszej części meczu Sinner musiał zmagać się nie tylko z dobrze dysponowanym przeciwnikiem, ale i problemami fizycznymi. W trakcie trzeciego seta zaliczył groźny upadek, a później na jego bucie pojawiła się krew. Mimo to nie przerwał gry i kontynuował walkę, co okazało się kluczowe dla końcowego rezultatu.

Decydujące dwie partie to już wyraźny powrót lidera światowego rankingu do swojego poziomu. Sinner całkowicie przejął inicjatywę, dominując zarówno przy własnym serwisie, jak i w gemach returnowych. Potwierdzają to pomeczowe statystyki takie, jak chociażby aż 31 asów serwisowych. Ostatecznie Włoch zamknął pozostałą część gry 6:2, 6:3 i po ponad trzygodzinnym boju zameldował się w drugiej rundzie turnieju.



