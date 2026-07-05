Aryna Sabalenka - Naomi Osaka. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Sabalenka za burtą Wimbledonu. Decydujące akcje meczu [WIDEO]

Kolejna faworytka pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem. Aryna Sabalenka odpadła z turnieju po porażce z Naomi Osaką. Japonka pokonała Białorusinkę w dwóch setach 2:6, 6:7 (2), prezentując bardzo skuteczną i konsekwentną grę. Skrót meczu oraz najważniejsze akcje można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Do tej pory z turniejem musiało pożegnać się wiele znanych nazwisk światowego tenisa. Wcześniej rywalizację na etapie trzeciej rundy zakończyły Iga Świątek oraz Jelena Rybakina. W sobotę Karolina Muchova pokonała Barborę Krejcíkovą, przez co triumfatorka Wimbledonu z 2024 roku również odpadła z tegorocznej edycji. Teraz do tego grona dołączyła także Aryna Sabalenka.

Białorusinka w walce o ćwierćfinał londyńskiego turnieju zmierzyła się z byłą podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego - Naomi Osaką, która dzięki skutecznej grze zanotowała swój najlepszy występ w historii startów na Wimbledonie.

Zobacz również:

Wimbledon 2026. Na zdjęciu Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek
Wimbledon

Polska radość w Londynie. Stało się. Sabalenka dołącza do Świątek

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu

Obie tenisistki zmierzyły się ostatnio w czwartej rundzie Rolanda Garrosa, gdzie górą była Sabalenka. Podobnie było także w dwóch wcześniejszych ich tegorocznych pojedynkach, które również kończyły się zwycięstwem Białorusinki.

Stało się, Polka zagra o ćwierćfinał Wimbledonu. Wspaniały zwrot akcji w Londynie

Japonka do awansu w 1/8 finału potrzebowała zaledwie dwóch setów. Choć Sabalenka dobrze rozpoczęła spotkanie przy własnym serwisie, szybko została przełamana. Naomi Osaka grała bardziej konsekwentnie i skutecznie, a u Białorusinki zaczęły pojawiać się coraz większe emocje. Ostatecznie Japonka pewnie wygrała pierwszą partię 6:2.

Drugi set miał już bardziej wyrównany przebieg - obie tenisistki utrzymywały swoje podania i wymieniały się gemami. O losach tej odsłony zdecydował tie-break, w którym więcej błędów popełniła Sabalenka, przegrywając 2:7 i żegnając się z turniejem.

Skrót meczu oraz najważniejsze akcje i kluczowe zagrania, które przesądziły o losach liderki rankingu, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Djoković w ćwierćfinale Wimbledonu. Ważny triumf Serba [WIDEO]

Kolejną rywalką Japonki będzie Czeszka Karolína Muchová. Spotkanie zaplanowane jest na wtorek. Transmisje ze spotkań na londyńskich kortach można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje ze startów Polaków dostępne są w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Hubert Hurkacz skreczował z powodu kontuzji mecz 4. rundy Wimbledonu 2026
Wimbledon

Przygnębiające obrazki, Hurkacz przegrał z kontuzją. Tak się zachował na końcu

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Tenisistka w białym stroju sportowym z naszyjnikiem na szyi, na tle kortu, zasłonięta częściowo przez lecącą piłkę tenisową.
Aryna SabalenkaGlyn KirkAFP
tenisistka w różowym stroju wyraża silne emocje, stoi z otwartymi ustami w geście krzyku na korcie tenisowym, w tle rozmazana postać sędziego
Aryna SabalenkaPhoto by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju z zamkniętymi oczami i wyrazem zmęczenia na twarzy, stojąca na korcie podczas meczu.
Aryna SabalenkaALESSANDRA TARANTINOEast News


Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja