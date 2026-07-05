Do tej pory z turniejem musiało pożegnać się wiele znanych nazwisk światowego tenisa. Wcześniej rywalizację na etapie trzeciej rundy zakończyły Iga Świątek oraz Jelena Rybakina. W sobotę Karolina Muchova pokonała Barborę Krejcíkovą, przez co triumfatorka Wimbledonu z 2024 roku również odpadła z tegorocznej edycji. Teraz do tego grona dołączyła także Aryna Sabalenka.

Białorusinka w walce o ćwierćfinał londyńskiego turnieju zmierzyła się z byłą podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego - Naomi Osaką, która dzięki skutecznej grze zanotowała swój najlepszy występ w historii startów na Wimbledonie.

Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu

Obie tenisistki zmierzyły się ostatnio w czwartej rundzie Rolanda Garrosa, gdzie górą była Sabalenka. Podobnie było także w dwóch wcześniejszych ich tegorocznych pojedynkach, które również kończyły się zwycięstwem Białorusinki.

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Japonka do awansu w 1/8 finału potrzebowała zaledwie dwóch setów. Choć Sabalenka dobrze rozpoczęła spotkanie przy własnym serwisie, szybko została przełamana. Naomi Osaka grała bardziej konsekwentnie i skutecznie, a u Białorusinki zaczęły pojawiać się coraz większe emocje. Ostatecznie Japonka pewnie wygrała pierwszą partię 6:2.

Drugi set miał już bardziej wyrównany przebieg - obie tenisistki utrzymywały swoje podania i wymieniały się gemami. O losach tej odsłony zdecydował tie-break, w którym więcej błędów popełniła Sabalenka, przegrywając 2:7 i żegnając się z turniejem.

Skrót meczu oraz najważniejsze akcje i kluczowe zagrania, które przesądziły o losach liderki rankingu, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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Kolejną rywalką Japonki będzie Czeszka Karolína Muchová. Spotkanie zaplanowane jest na wtorek. Transmisje ze spotkań na londyńskich kortach można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje ze startów Polaków dostępne są w serwisie Interia Sport.

Aryna Sabalenka Glyn Kirk AFP

Aryna Sabalenka Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Aryna Sabalenka ALESSANDRA TARANTINO East News



