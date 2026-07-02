Początek meczu zwiastował jednostronne widowisko. Sabalenka od pierwszych gemów dominowała mocnym serwisem i agresywną grą z głębi kortu. Już w premierowej partii wykorzystała wszystkie swoje okazje na przełamanie, a rywalce pozwoliła ugrać zaledwie jednego gema. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:1 po zaledwie 33 minutach gry, a Kessler sprawiała wrażenie tenisistki, która nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na ofensywę światowej "jedynki".

Druga odsłona miała jednak zupełnie inny przebieg. Amerykanka zaczęła grać odważniej, częściej atakowała i coraz skuteczniej radziła sobie z potężnym serwisem rywalki. Efekty przyszły szybko - Kessler przełamała Sabalenkę i objęła prowadzenie 4:2, a następnie znalazła się o krok od wyrównania stanu meczu. Przy stanie 5:3 miała dwie piłki setowe, lecz liderka rankingu wyszła z opresji, odrabiając straty i doprowadzając do tie-breaka.

Decydujący gem był prawdziwym testem nerwów. Kessler jeszcze dwukrotnie stawała przed szansą zamknięcia seta, ale Sabalenka ponownie zachowała zimną krew. Białorusinka obroniła w sumie cztery piłki setowe w drugiej partii i po niezwykle zaciętej końcówce wygrała tie-break wynikiem 11:9. Tym samym przedłużyła swoją imponującą serię zwycięskich tie-breaków w turniejach wielkoszlemowych do 21 z rzędu.

Choć mecz był bardziej wyrównany, niż sugeruje końcowy wynik to kluczowe momenty należały do Sabalenki. Białorusinka posłała siedem asów serwisowych przy zaledwie jednym rywalki i wykorzystała wszystkie trzy break pointy, jakie wypracowała. Mecz zakończyła z bilansem 80 wygranych punktów przy 69 zdobytych przez Kessler. Dzięki temu po 99 minutach gry mogła cieszyć się z awansu do trzeciej rundy, gdzie czeka ją znacznie trudniejsze wyzwanie w postaci Jeleny Ostapenko.



