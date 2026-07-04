Od pierwszych piłek było jasne, że kibice obejrzą starcie dwóch zawodniczek, które nie boją się ryzyka. Ostapenko regularnie atakowała z głębi kortu i starała się przejmować inicjatywę niemal przy każdym uderzeniu. Sabalenka odpowiadała jednak spokojem i lepszą organizacją gry. Pierwszy set długo pozostawał wyrównany, ale w najważniejszym momencie to Białorusinka znalazła sposób na przełamanie rywalki i wygrała partię 6:4.

Drugi set miał podobny przebieg. Ostapenko nie rezygnowała ze swojej agresywnej taktyki, momentami spychając liderkę rankingu do defensywy. Sabalenka pokazała jednak większą wszechstronność niż rywalka. Oprócz potężnych uderzeń potrafiła zmieniać tempo wymian i skutecznie korzystać z serwisu, co pozwalało jej wychodzić z trudniejszych sytuacji. Dzięki temu ponownie wypracowała sobie niewielką przewagę i utrzymała ją do końca seta.

Kluczowe znaczenie miały momenty przy break pointach. Sabalenka potrafiła zachować koncentrację pod presją, podczas gdy Ostapenko nie wykorzystała wszystkich swoich szans. Białorusinka zagrała dojrzale i cierpliwie, nie pozwalając rywalce na przejęcie kontroli nad meczem na dłużej. To właśnie odporność psychiczna i skuteczność w najważniejszych akcjach były największą różnicą między obiema tenisistkami.

Dla Sabalenki było to kolejne cenne zwycięstwo na drodze do drugiego tygodnia turnieju. Liderka rankingu nie miała łatwego zadania, bo po drugiej stronie siatki stanęła jedna z najbardziej nieprzewidywalnych i ofensywnie grających zawodniczek w stawce. Mimo to zachowała spokój, wytrzymała napór przeciwniczki i po raz kolejny udowodniła, że potrafi wygrywać nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się idealnie, ale również wtedy, gdy trzeba po prostu znaleźć sposób na zwycięstwo.



