Publiczność była zachwycona. Najlepsze wymiany w walce o półfinał Wimbledonu [WIDEO]
Wtorkowe spotkania na kortach w Londynie wyłoniły pierwszych półfinalistów tegorocznego Wimbledonu. Jeden z ćwierćfinałowych pojedynków trwał ponad pięć godzin i dostarczył kibicom ogromnych emocji. Fani byli świadkami prawdziwego tenisowego widowiska oraz niezwykle zaciętej walki o każdy punkt.
Awans do półfinału Wimbledonu jako pierwszy wywalczył Jannik Sinner. Lider rankingu ATP pewnie pokonał Jana-Lennarda Struffa, rozstrzygając spotkanie w trzech setach.
Znacznie więcej emocji przyniósł drugi ćwierćfinał, w którym zmierzyli się Novak Djoković oraz Felix Auger-Aliassime. Pojedynek trwał ponad pięć godzin i obfitował w wiele zwrotów akcji. Ostatecznie po niezwykle zaciętej walce lepszy okazał się Serb, który zapewnił sobie miejsce w najlepszej czwórce turnieju.
Zestawienie najlepszych akcji z ćwierćfinałowych pojedynków tenisistów można zobaczyć w załączonym materiale wideo.