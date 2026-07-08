Wimbledon 2026. Najlepsze akcje w drodze do półfinału turnieju. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Publiczność była zachwycona. Najlepsze wymiany w walce o półfinał Wimbledonu [WIDEO]

Wtorkowe spotkania na kortach w Londynie wyłoniły pierwszych półfinalistów tegorocznego Wimbledonu. Jeden z ćwierćfinałowych pojedynków trwał ponad pięć godzin i dostarczył kibicom ogromnych emocji. Fani byli świadkami prawdziwego tenisowego widowiska oraz niezwykle zaciętej walki o każdy punkt.

Awans do półfinału Wimbledonu jako pierwszy wywalczył Jannik Sinner. Lider rankingu ATP pewnie pokonał Jana-Lennarda Struffa, rozstrzygając spotkanie w trzech setach.

Znacznie więcej emocji przyniósł drugi ćwierćfinał, w którym zmierzyli się Novak Djoković oraz Felix Auger-Aliassime. Pojedynek trwał ponad pięć godzin i obfitował w wiele zwrotów akcji. Ostatecznie po niezwykle zaciętej walce lepszy okazał się Serb, który zapewnił sobie miejsce w najlepszej czwórce turnieju.

Zestawienie najlepszych akcji z ćwierćfinałowych pojedynków tenisistów można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Sportowiec w białym stroju trzyma w rękach złoty puchar, będąc na korcie tenisowym, w tle rozmyta widownia.
Jannik SinnerDAISUKE URAKAMIAFP
Tenisista ubrany w biały strój i marynarkę z emblematem, idący z torbą tenisową, uśmiechnięty i machający do licznie zgromadzonej publiczności na korcie.
Novak DjokovićKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP
Mężczyzna z krótkimi, ciemnymi włosami i brodą ubrany w ciemnoniebieską koszulkę z kołnierzykiem stoi na tle jasnej, pionowo prążkowanej ściany, uśmiechnięty i patrzący w bok.
Novak DjokovićPatrick HAMILTONAFP


Polsat Sport
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