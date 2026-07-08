Publiczność była zachwycona. Najlepsze wymiany w walce o półfinał Wimbledonu [WIDEO]

Awans do półfinału Wimbledonu jako pierwszy wywalczył Jannik Sinner. Lider rankingu ATP pewnie pokonał Jana-Lennarda Struffa, rozstrzygając spotkanie w trzech setach.

Znacznie więcej emocji przyniósł drugi ćwierćfinał, w którym zmierzyli się Novak Djoković oraz Felix Auger-Aliassime. Pojedynek trwał ponad pięć godzin i obfitował w wiele zwrotów akcji. Ostatecznie po niezwykle zaciętej walce lepszy okazał się Serb, który zapewnił sobie miejsce w najlepszej czwórce turnieju.

Zestawienie najlepszych akcji z ćwierćfinałowych pojedynków tenisistów można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Jannik Sinner DAISUKE URAKAMI AFP

Novak Djoković Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Novak Djoković Patrick HAMILTON AFP



