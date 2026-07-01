Początek starcia należał do młodszej o 24 lata Australijki. Joint od pierwszych gemów starała się narzucić wysokie tempo i wywierać presję na legendzie tenisa. Williams długo utrzymywała kontakt z rywalką, a nawet wypracowała sobie break pointy, jednak nie potrafiła ich wykorzystać. Kluczowy moment pierwszego seta nastąpił przy stanie 4:3 dla Joint. Chwilę później Serena straciła podanie. Jej rywalka nie zmarnowała szansy i zamknęła partię wynikiem 6:3. Mimo przegranego seta Amerykanka pokazywała przebłyski dawnej klasy, szczególnie w gemach serwisowych, które przez długi czas pozwalały jej pozostawać w grze.

Druga odsłona zdecydowanie była najbardziej widowiskowa. Obie tenisistki przeplatały znakomite zagrania prostszymi błędami, a inicjatywa przechodziła z jednej strony siatki na drugą. W kluczowym, jedenastym gemie Williams znalazła się w ogromnych tarapatach, broniąc trzy break pointy przy stanie 5:5. Doświadczenie i wsparcie kibiców pozwoliły jej jednak przetrwać trudny moment. O losach seta zdecydował tie-break, w którym Joint wypracowała sobie piłkę meczową. Serena odpowiedziała wtedy jednym z najlepszych serwisów całego spotkania i przedłużyła swoje nadzieje. Chwilę później wykorzystała własną piłkę setową, doprowadzając do decydującej partii i wywołując euforię na trybunach kortu centralnego.

Trzeci set rozpoczął się dla Amerykanki znakomicie. Williams przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 2:1, dając kibicom powody do wiary w niezwykły scenariusz. Z czasem jednak coraz bardziej widoczne stawały się skutki długiej przerwy od gry na najwyższym poziomie. Joint zachowała spokój, poprawiła skuteczność i stopniowo przejmowała kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Australijka odrobiła straty, a następnie wygrała pięć z sześciu ostatnich gemów meczu, odwracając jego losy.

Choć wynik finalnie okazał się nie być wymarzony dla kibiców Sereny Williams, jej występ został przyjęty owacją przez komplet publiczności. Maya Joint odniosła największe zwycięstwo w swojej dotychczasowej karierze i awansowała do drugiej rundy po wygranej 6:3, 6:7(8-6), 6:3. Dla Williams był to natomiast wyjątkowy wieczór - pierwsze singlowe spotkanie od 2022 roku i kolejny rozdział niezwykłej historii związanej z Wimbledonem. Śmiało można stwierdzić, że nawet porażka nie odebrała temu występowi wyjątkowego charakteru, a kibice żegnali Amerykankę na stojąco, doceniając jej walkę i wkład w historię światowego tenisa.



