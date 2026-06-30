Polki w 1. rundzie Wimbledonu. Tylko Świątek może być zadowolona [WIDEO]

Polskie tenisistki rozpoczęły rywalizację w wielkoszlemowym Wimbledonie. Szczególną uwagę kibiców przyciągnął mecz Mai Chwalińskiej. Polka miała za sobą bardzo dobry okres, w którym dotarła do finału Roland Garros. Tam musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, jednak jej gra i postawa zwróciły uwagę tenisowego świata. Dzięki swoim występom Chwalińska otrzymała "dziką kartę", co dało jej miejsce w głównej drabince bez konieczności gry w kwalifikacjach.

W pierwszym meczu jej rywalką była Mananchaya Sawangkaew. Początek spotkania był pod pełną kontrolą Polki, która w drugim secie była bliska zamknięcia meczu. Niestety, w końcówce, przy piłce meczowej, doszło do bolesnego upadku. Choć Chwalińska zdołała dokończyć spotkanie, problemy zdrowotne uniemożliwiły jej awans do kolejnej rundy.

Najlepsze akcje polskich tenisistek na Wimbledonie 2026

Na pierwszej rundzie zmagania w Wimbledonie zakończyła również Magda Linette, choć po bardzo wyrównanym spotkaniu. Polka zaprezentowała się z dobrej strony, jednak w kluczowych momentach brakowało jej skuteczności. Jej rywalką była Mirra Andriejewa, która niedawno zachwycała formą podczas turnieju w Paryżu.

Z turniejem pożegnała się także Magdalena Fręch. Polka po zaciętej walce przegrała z rozstawioną z numerem 19. Anną Kalinską 6:7(7-5), 4:6. Sam wynik nie oddaje jednak przebiegu spotkania, które przez długi czas było bardzo wyrównane.

Najdłużej na swój pierwszy mecz czekała Iga Świątek. 25-letnia tenisistka w pierwszej rundzie zmierzyła się z Taylor Townsend. Choć pierwszego seta wygrała pewnie, w kolejnej partii napotkała trudniejszy moment i straciła wcześniejszy rytm gry. Ostatecznie zdołała jednak odwrócić losy spotkania i jako jedyna z polskich zawodniczek awansowała do drugiej rundy.

Mimo że w turnieju pozostała już tylko Iga Świątek, pozostałe reprezentantki Polski również zaprezentowały wiele efektownych zagrań. Najlepsze akcje Polek z pierwszej rundy można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Transmisje ze spotkań Wimbledonu dostępne są na sportowych kanałach Polsatu. Relacje z meczów Polaków oraz najnowsze informacje z turnieju można znaleźć w serwisie Interia Sport.

Maja Chwalińska KENTARO TOMINAGA East News

Dramat Mai Chwalińskiej na kortach Wimbledonu. Wszystko zaczęło się od upadku przy piłce meczowej. KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Iga Świątek rywalizowała z Taylor Townsend o awans do drugiej rundy Wimbledonu Henry Nicholls AFP



