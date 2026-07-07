Już od samego początku spotkania było widać, że Struff nie zamierza ograniczać się do defensywy. 36-letni Niemiec, który po raz pierwszy w karierze dotarł do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego, odważnie atakował, często ruszał do siatki i wykorzystywał mocny serwis. Sinner potrzebował kilku gemów, aby wejść na swój najwyższy poziom, ale gdy już złapał rytm, mecz stał się niezwykle wyrównany. O losach pierwszego seta zdecydowało jedno przełamanie przy stanie 5:5, po którym Włoch spokojnie zamknął partię wynikiem 7:5.

Jeszcze więcej emocji przyniósł drugi set. Struff prezentował bardzo ofensywny tenis i zmuszał rywala do ciągłej koncentracji. Niemiec miał nawet swoją szansę przy stanie 5:4, gdy wypracował piłkę setową. Wtedy jednak Sinner pokazał, dlaczego od wielu miesięcy jest numerem jeden światowego rankingu. Kilka znakomitych podań pozwoliło mu wyjść z opresji, a chwilę później doprowadził do tie-breaka. W dodatkowej rozgrywce zachował więcej spokoju i objął prowadzenie 2:0 w setach.

Po tak bolesnej końcówce drugiej partii Struff wciąż próbował walczyć, ale z każdą minutą coraz wyraźniej było widać, że Sinner przejmuje kontrolę nad spotkaniem. Włoch bardzo dobrze serwował i nie pozwalał rywalowi na budowanie dłuższej presji przy swoim podaniu. Niemiec nie odpuszczał, jednak brakowało mu już skuteczności z wcześniejszych fragmentów meczu. Kluczowe przełamanie przyszło przy stanie 4:3 dla lidera rankingu i praktycznie przesądziło o losach pojedynku.

Dla Sinnera był to jeden z tych meczów, które nie zawsze wyglądają efektownie, ale mają ogromne znaczenie w walce o tytuł. Struff postawił bardzo trudne warunki i zmusił faworyta do grania pod dużą presją, zwłaszcza w drugim secie. W najważniejszych momentach górę wzięły jednak doświadczenie, regularność i chłodna głowa Włocha. Dzięki temu mistrz sprzed roku zrobił kolejny krok w stronę obrony trofeum i nadal pozostaje jednym z głównych kandydatów do triumfu na londyńskiej trawie.



