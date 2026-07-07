Pogromczyni Świątek pokonana. Paolini czaruje na korcie "Po prostu rewelacja" [WIDEO]

Lista ćwierćfinalistek tegorocznego Wimbledonu jest już kompletna. O awans do kolejnego etapu turnieju powalczą Linda Nosková, Elise Mertens, Marta Kostiuk, Jasmine Paolini, Jessica Pegula, Coco Gauff, Naomi Osaka oraz Karolína Muchová.

W tym gronie zabraknie niestety reprezentantek Polski. Najdalej w grze pojedynczej dotarła Iga Świątek, która zakończyła udział w turnieju na trzeciej rundzie, przegrywając z Alexandrą Ealą.

Wimbledon 2026. Najlepsze akcje Jasmine Paolini w drodze do ćwierćfinału

W ćwierćfinale zobaczymy jednak polski akcent. Mowa o Jasmine Paolini, która na co dzień reprezentuje Włochy, ale ma polskie korzenie - jej mama pochodzi z Łodzi.

W 1/8 finału Włoszka zmierzyła się z Alexandrą Ealą, która wcześniej sprawiła dużą niespodziankę, eliminując obrończynię tytułu. Paolini wykorzystała swoje doświadczenie oraz zachowała większą skuteczność w kluczowych momentach spotkania, dzięki czemu pokonała Filipinkę 6:4, 4:6, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału.

Wcześniej Jasmine Paolini musiała zmierzyć się z kilkoma wymagającymi rywalkami. W pierwszej rundzie jej przeciwniczką była Robin Montgomery. Początek spotkania nie zapowiadał późniejszego sukcesu Włoszki, ponieważ w pierwszym secie nie zdołała wygrać ani jednego gema. Paolini szybko jednak odwróciła losy meczu - drugą partię wygrała 6:4, a w decydującym secie przypieczętowała zwycięstwo wynikiem 7:5.

W drugiej rundzie Włoszka trafiła na Szwajcarkę Viktoriję Golubic i tym razem bez większych problemów triumfowała w dwóch setach. W kolejnej fazie turnieju zmierzyła się natomiast z Marią Sakkari. Paolini ponownie zaprezentowała bardzo skuteczną grę, pewnie pokonując rywalkę, która w całym spotkaniu zdołała wygrać zaledwie trzy gemy.

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Drogę Jasmine Paolini do najlepszej ósemki Wimbledonu można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Włoszka imponowała odważną grą przy siatce, precyzyjnymi uderzeniami tuż przy linii oraz efektownymi akcjami, które pozwalały jej zaskakiwać kolejne rywalki.

O miejsce w półfinale Paolini powalczy z Martą Kostiuk. Spotkanie zaplanowano na środę. Transmisje z całego turnieju dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje można znaleźć w serwisie Interia Sport.



