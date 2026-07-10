Podopieczna Polki odpadła z Wimbledonu. Najlepsze akcje Marty Kostiuk [WIDEO]Polsat SportPolsat Sport

Podopieczna Polki odpadła z Wimbledonu. Najlepsze akcje Marty Kostiuk [WIDEO]

Czwartkowe spotkania na kortach Wimbledonu wyłoniły finalistki tegorocznej edycji turnieju. O wielkoszlemowy tytuł powalczą dwie Czeszki - Karolína Muchova oraz Linda Noskova. Młodsza z nich w półfinale pokonała Martę Kostiuk. Trenerką reprezentantki Ukrainy jest Polka, Sandra Zaniewska. Zobacz najlepsze akcje Marty Kostiuk podczas tegorocznego Wimbledonu w załączonym materiale wideo.

Tegoroczne zmagania Wimbledonu zmierzają w decydującą fazę. W czwartek na kortach w Londynie rozegrano półfinałowe mecze kobiet. Pierwszą finalistkę kibice poznali po spotkaniu Karolíny Muchovej z Coco Gauff. Lepsza okazała się Czeszka, która pokonała Amerykankę 6:2, 1:6, 7:6(10). Mecz trwał dwie godziny i 38 minut, a najwięcej emocji dostarczył decydujący set.

O losach awansu zdecydował super tie-break, w którym obie zawodniczki miały swoje szanse na triumf. Ostatecznie więcej zimnej krwi zachowała Muchová, zwyciężając 12:10 i po raz pierwszy w karierze meldując się w finale Wimbledonu.

W drugim półfinale Linda Nosková pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk w dwóch setach 6:4, 6:4. Oznacza to, że o tegoroczny tytuł powalczą dwie reprezentantki Czech. Będzie to pierwszy w historii wielkoszlemowy finał Wimbledonu z udziałem dwóch Czeszek.

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Wimbledon 2026. Najlepsze akcje Marty Kostiuk podczas turnieju

Wyższość rywalki na etapie półfinału musiała uznać Marta Kostiuk. Ukrainka na co dzień współpracuje z polską trenerką Sandrą Zaniewską i podczas tegorocznego Wimbledonu zaprezentowała bardzo dobrą formę.

Turniej rozpoczęła od pewnego zwycięstwa nad Argentynką Nadią Podoroską 6:1, 6:2. W drugiej rundzie jej rywalką była Rosjanka Anna Blinkowa. Choć pierwszy set padł łupem rywalki po tie-breaku, Kostiuk zdołała odwrócić losy spotkania i wygrała dwie kolejne partie, meldując się w następnej rundzie.

W trzeciej rundzie zmierzyła się z Amerykanką Emmą Navarro. Mimo przegranego drugiego seta ostatecznie zwyciężyła 6:2, 4:6, 6:1. W 1/8 finału bez większych problemów pokonała Ashlyn Krueger 6:4, 6:4.

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W ćwierćfinale na Ukrainkę czekała świetnie spisująca się na londyńskich kortach Jasmine Paolini. Kostiuk ponownie potwierdziła wysoką dyspozycję i wygrała 6:4, 6:4, zapewniając sobie miejsce w półfinale.

Tam jej rywalką była Czeszka Linda Nosková. Początek spotkania był bardzo wyrównany, jednak z biegiem czasu inicjatywę przejęła Czeszka. Kostiuk nie zdołała już wrócić do swojej najlepszej gry i ostatecznie przegrała 4:6, 4:6, kończąc udział w tegorocznym Wimbledonie na etapie półfinału.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć najlepsze akcje Marty Kostiuk podczas tegorocznej edycji Wimbledonu. Transmisje z decydujących spotkań turnieju dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport.

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kobieta w sportowym stroju z opaską na głowie zaciska pięść i wyraża silne emocje, stojąc na korcie tenisowym
Marta KostiukOSCAR DEL POZOAFP
Zdeterminowana tenisistka w jasnym stroju wykonuje dynamiczny ruch, wyciągając się po lecącą piłkę rakietą podczas sportowej rywalizacji.
Marta KostiukAnne-Christine POUJOULAT AFP
Tenisistka w białym stroju przygotowująca się do odbioru piłki na trawiastym korcie, dynamicznie ujęta tuż przy siatce.
Marta KostiukGlyn KirkAFP


Polsat Sport
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