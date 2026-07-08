Pięć godzin walki o półfinał Wimbledonu. "Nieśmiertelny Novak Djoković" [WIDEO]

Ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy Novakiem Djokoviciem a Felixem Augerem-Aliassime'em dostarczyło kibicom ogromnych emocji już od pierwszych piłek. Mecz toczył się w bardzo szybkim tempie, a obaj tenisiści prezentowali wysoki poziom gry. O losach pierwszego seta zadecydował dopiero tie-break, w którym Serb triumfował 12:10.

Druga partia początkowo miała podobny przebieg, jednak tym razem kluczowe okazało się jedno przełamanie. Kanadyjczyk wykorzystał swoją szansę i wygrał seta 6:3, doprowadzając do wyrównania.

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W trzecim secie sytuacja ponownie się odwróciła. Djoković przejął inicjatywę, przełamując rywala na 4:2, a gema zdobył do zera. Ostatecznie Serb wygrał partię 6:3 i ponownie objął prowadzenie w meczu.

Czwarty set również rozpoczął się od przełamania na korzyść Djokovicia. Z czasem Auger-Aliassime wykorzystał jednak chwilowy spadek koncentracji rywala i doprowadził do remisu 2:2. O losach seta ponownie rozstrzygnął tie-break, tym razem wygrany przez Kanadyjczyka 7:4, który doprowadził do decydującej partii.

W piątym secie obaj zawodnicy pewnie utrzymywali własne podania, dlatego o awansie do półfinału zdecydował super tie-break rozgrywany do dziesięciu punktów. W nim zdecydowanie lepszy okazał się Djoković, zwyciężając 10:4 i pieczętując awans po ponad pięciu godzinach walki.

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Najważniejsze akcje całego spotkania, w tym spektakularne wymiany, kluczowe momenty oraz reakcję Serba po zwycięstwie, można zobaczyć w załączonym materiale wideo prezentującym skrót meczu.

W półfinale Djoković zmierzy się z Jannikiem Sinnerem, który we wtorek wyeliminował Jan-Lennarda Struffa.

Na środę zaplanowano kolejne ćwierćfinałowe mecze na trawiastych kortach Wimbledonu. W turnieju kobiet Linda Nosková zmierzy się z Elise Mertens, a Marta Kostiuk zagra z będącą w świetnej formie Jasmine Paolini. W rywalizacji mężczyzn odbędą się spotkania Flavio Cobolli - Arthur Fery oraz Taylor Fritz - Alexander Zverev.

Transmisje z meczów Wimbledonu dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje i relacje z turnieju można śledzić w serwisie Interia Sport.

Novak Djoković Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Novak Djoković Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Novak Djoković Glyn Kirk AFP



