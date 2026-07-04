Wśród najciekawszych akcji dnia znalazły się zarówno błyskawiczne wymiany przy siatce, jak i punkty rozgrywane przez kilkanaście uderzeń, podczas których zawodnicy ratowali pozornie stracone piłki. Kibice mogli podziwiać efektowne minięcia, precyzyjne passing shoty oraz zagrania wykonywane w pełnym biegu, często kończące się owacjami na stojąco. Najlepsze wymiany piątku były doskonałym przypomnieniem, że Wimbledon to nie tylko walka o awans do kolejnych rund, lecz także prawdziwy pokaz tenisowego kunsztu na najwyższym światowym poziomie.



