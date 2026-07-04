Piątkowe perełki na trawie. Kibice nie mogli oderwać wzroku od kortów Wimbledonu [WIDEO]
Piątkowa rywalizacja w męskiej części Wimbledonu dostarczyła kibicom wielu widowiskowych akcji. Nie brakowało długich wymian z głębi kortu, spektakularnych obron, efektownych wolejów i zagrań, które wywoływały spontaniczne reakcje publiczności. Mecze trzeciej rundy pokazały, że tenis na trawie może być nie tylko szybki, ale również niezwykle efektowny. Powyższy materiał przedstawia najlepsze wymiany mężczyzn w piątek 3 lipca.
Wśród najciekawszych akcji dnia znalazły się zarówno błyskawiczne wymiany przy siatce, jak i punkty rozgrywane przez kilkanaście uderzeń, podczas których zawodnicy ratowali pozornie stracone piłki. Kibice mogli podziwiać efektowne minięcia, precyzyjne passing shoty oraz zagrania wykonywane w pełnym biegu, często kończące się owacjami na stojąco. Najlepsze wymiany piątku były doskonałym przypomnieniem, że Wimbledon to nie tylko walka o awans do kolejnych rund, lecz także prawdziwy pokaz tenisowego kunsztu na najwyższym światowym poziomie.