Mecz od początku był wyrównany, ale to Hurkacz szybciej narzucił swój rytm gry. Już w pierwszych gemach Polak wywierał presję na serwisie Norwega, kilkukrotnie dochodząc do break pointów. Przełamanie przyszło w siódmym gemie i okazało się kluczowe dla losów seta. Dzięki dobrej grze przy własnym serwisie Hurkacz utrzymał przewagę i zamknął pierwszą partię wynikiem 6:4.

Druga odsłona to już wyraźna dominacja reprezentanta Polski. Hurkacz przełamał Ruuda już na początku seta i z każdą kolejną akcją powiększał przewagę. Świetnie funkcjonował jego serwis - 29-latek notował kolejne asy i pewnie wygrywał własne gemy. Norweg nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na tak skuteczną grę, co przełożyło się na szybkie 6:2 dla Hurkacza.

Najwięcej emocji przyniósł trzeci set, w którym Ruud podniósł poziom i długo dotrzymywał kroku Polakowi. Obaj zawodnicy pilnowali swojego serwisu, a końcówka przyniosła sporo zwrotów akcji. Hurkacz wywalczył przełamanie i był blisko zamknięcia spotkania przy własnym serwisie, jednak w decydującym momencie dał się jeszcze dogonić. O losach seta rozstrzygnął tie-break.

W jego trakcie Polak zachował więcej zimnej krwi. Choć nie brakowało napięcia i niewykorzystanych szans, Hurkacz ostatecznie zwyciężył 9:7, przypieczętowując pewną wygraną w trzech setach. Statystyki spotkania potwierdzają jego przewagę - więcej asów serwisowych i skuteczniejsza gra przy własnym podaniu były fundamentem sukcesu, który zapewnił mu awans do kolejnej rundy turnieju.

Hubert Hurkacz zmierzył się z Casperem Ruudem w pierwszej rundzie Wimbledonu Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP



