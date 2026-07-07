Początek spotkania lepiej ułożył się dla Peguli. Obie zawodniczki przez długi czas pewnie utrzymywały własne podanie, jednak w końcówce pierwszego seta więcej zimnej krwi zachowała czwarta rakieta turnieju. Gauff nie wykorzystała swoich szans, a Pegula zdobyła kluczowe przełamanie i zamknęła partię wynikiem 6:4, stawiając pierwszy krok w stronę awansu.

Drugi set należał już do Gauff. Siódma zawodniczka rankingu zaczęła częściej przejmować inicjatywę w wymianach i skuteczniej wykorzystywała swoje atuty. Pegula nadal utrzymywała wysoki poziom, ale tym razem to jej rywalka była skuteczniejsza w najważniejszych momentach. Wygrana 6:3 pozwoliła Gauff doprowadzić do remisu i rozpocząć mecz od nowa.

Decydująca partia przyniosła prawdziwą próbę charakteru dla obu zawodniczek. Pegula zdołała przełamać serwis rywalki i objąć prowadzenie 3:2, ale nie potrafiła pójść za ciosem. Gauff natychmiast odpowiedziała przełamaniem powrotnym, odzyskała kontrolę nad wydarzeniami na korcie i zaczęła wywierać coraz większą presję na starszej rodaczce.

Końcówka meczu należała już do triumfatorki Roland Garros. Gauff wygrała cztery ostatnie gemy spotkania, pokazując ogromną pewność siebie w kluczowych momentach. Pegula walczyła do końca, ale nie była w stanie zatrzymać rozpędzonej rywalki. Dzięki zwycięstwu 4:6, 6:3, 6:3 Gauff po raz pierwszy w swojej karierze awansowała do półfinału Wimbledonu potwierdzając, że w tym roku może realnie myśleć o walce o najcenniejsze trofeum na londyńskiej trawie.



