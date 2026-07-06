Pierwszy set lepiej rozpoczęła Paolini. Włoszka szybko przejęła inicjatywę i dzięki skutecznej grze przy returnie objęła prowadzenie 4:1. Eala nie zamierzała jednak oddawać partii bez walki. Filipinka zdołała odrobić część strat i przełamała rywalkę, gdy ta serwowała po zwycięstwo w secie. Odpowiedź Paolini była jednak natychmiastowa - Włoszka od razu odzyskała przełamanie i zamknęła seta wynikiem 6:4.

W drugim secie role nieco się odwróciły. Eala zaczęła grać z większą odwagą i coraz częściej przejmowała kontrolę nad wymianami. Choć Paolini szybko odpowiadała na kolejne ataki przeciwniczki, Filipinka potrafiła utrzymać przewagę. Kluczowe okazało się przełamanie na 4:3, które pozwoliło jej wygrać seta 6:4 i doprowadzić do decydującej, trzeciej partii.

Ostatni set dostarczył kibicom wielu emocji, ale w najważniejszych momentach więcej spokoju zachowała bardziej doświadczona Paolini. Włoszka skutecznie wykorzystywała okazje przy serwisie rywalki i stopniowo przejmowała inicjatywę. Eala walczyła do końca, jednak nie była już w stanie odwrócić losów spotkania. Ostatecznie Paolini wygrała 6:3 i po raz drugi w karierze zameldowała się w ćwierćfinale londyńskiego Wielkiego Szlema.

Dla Paolini to kolejne ważne zwycięstwo w turnieju, do którego przystępowała po niezbyt spokojnych przygotowaniach. Włoszka pokazała jednak, że potrafi odnaleźć się w trudnych momentach i wytrzymać presję wielkiego meczu. Eala również może opuszczać kort z podniesioną głową - jej występ w Londynie był najlepszym wielkoszlemowym wynikiem w karierze i jednocześnie potwierdził, że należy ona do najbardziej utalentowanych młodych zawodniczek w kobiecym tenisie.



