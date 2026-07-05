Paolini rozbiła rywalkę. Pewny awans Włoszki do czwartej rundy [WIDEO]
Jasmine Paolini nie pozostawiła żadnych złudzeń Marii Sakkari i w imponującym stylu awansowała do czwartej rundy Wimbledonu. Finalistka ubiegłorocznej edycji turnieju pokonała Greczynkę 6:1, 6:2, potrzebując niewiele ponad godzinę na przypieczętowanie zwycięstwa. Powyższy materiał wideo przedstawia skrót tego meczu.
Paolini już od pierwszych minut przejęła kontrolę nad spotkaniem. Świetnie serwowała, regularnie wywierała presję przy podaniu rywalki i nie pozwalała Sakkari rozwinąć skrzydeł. Włoszka wygrała pierwszego seta 6:1, a w drugim utrzymała wysoką intensywność gry, dokładając kolejne przełamania i zamykając mecz wynikiem 6:2. Pomeczowe statystyki doskonale pokazują jej przewagę - nie dała się przełamać ani razu, wygrała zdecydowaną większość punktów po pierwszym serwisie i przez większość spotkania była stroną dominującą. Dzięki tak przekonującemu zwycięstwu Paolini po raz kolejny potwierdziła, że na londyńskiej trawie czuje się coraz pewniej.