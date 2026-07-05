Paolini już od pierwszych minut przejęła kontrolę nad spotkaniem. Świetnie serwowała, regularnie wywierała presję przy podaniu rywalki i nie pozwalała Sakkari rozwinąć skrzydeł. Włoszka wygrała pierwszego seta 6:1, a w drugim utrzymała wysoką intensywność gry, dokładając kolejne przełamania i zamykając mecz wynikiem 6:2. Pomeczowe statystyki doskonale pokazują jej przewagę - nie dała się przełamać ani razu, wygrała zdecydowaną większość punktów po pierwszym serwisie i przez większość spotkania była stroną dominującą. Dzięki tak przekonującemu zwycięstwu Paolini po raz kolejny potwierdziła, że na londyńskiej trawie czuje się coraz pewniej.



