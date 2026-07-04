Już od pierwszych minut Osaka narzuciła przeciwniczce bardzo wysokie tempo gry. Jej potężne uderzenia z głębi kortu regularnie przynosiły punkty, a Kasatkina miała ogromne problemy ze skutecznym odpowiadaniem na agresywny tenis Japonki. Już w początkowej fazie meczu Osaka zdobyła przewagę przełamania, a następnie poszła za ciosem, wygrywając pierwszego seta 6:1 po zaledwie 28 minutach gry.

W drugiej partii Australijka próbowała odmienić losy spotkania. W pewnym momencie doprowadziła nawet do remisu 3:3 i wydawało się, że mecz może nabrać większych emocji. Osaka nie pozwoliła jednak rywalce rozwinąć skrzydeł. Gdy tylko Kasatkina złapała oddech, Japonka ponownie podkręciła tempo, odzyskała kontrolę nad wydarzeniami na korcie i wygrała trzy ostatnie gemy meczu.

Dużym atutem był serwis byłej liderki światowego rankingu. Osaka posłała pięć asów, często zdobywała łatwe punkty po pierwszym podaniu i nie pozwalała przeciwniczce na budowanie dłuższych serii. Równie imponująco prezentowała się w ofensywie - regularnie kończyła wymiany winnerami i skutecznie wykorzystywała każdą krótszą piłkę pozostawioną przez rywalkę.

Dla Osaki jest to szczególne zwycięstwo. Choć w swojej karierze zdobyła już cztery tytuły wielkoszlemowe, Wimbledon długo pozostawał turniejem, w którym nie potrafiła rozwinąć skrzydeł. Tym razem wygląda jednak na zawodniczkę, która coraz lepiej czuje się na trawie i z meczu na mecz nabiera pewności siebie. Awans do czwartej rundy jest jej najlepszym wynikiem w Londynie, a kolejny występ pokaże, czy jest gotowa powalczyć o coś naprawdę dużego.



