One zachwyciły Wimbledon. Najlepsze akcje turnieju kobiet [WIDEO]Polsat Sport

One zachwyciły Wimbledon. Najlepsze akcje turnieju kobiet [WIDEO]

Radosław Tymon

Wimbledon 2026 przeszedł do historii, ale po dwóch tygodniach rywalizacji na londyńskiej trawie zostało wiele akcji, do których kibice będą wracać jeszcze długo. Turniej kobiet przyniósł nie tylko czeski finał i triumf Lindy Noskovej, ale też mnóstwo efektownych wymian, kapitalnych obron i zagrań, które porywały publiczność na Centre Court oraz pozostałych kortach All England Clubu.

Największy sukces odniosła Noskova, która w finale pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3 i po raz pierwszy w karierze sięgnęła po tytuł wielkoszlemowy. Finał idealnie podsumował cały turniej - były zwroty akcji, presja, wielkie emocje i momenty, w których o punkcie decydowały centymetry.

W najlepszej czwórce singla znalazły się także Coco Gauff i Marta Kostyuk. Gauff stworzyła z Muchovą jeden z najbardziej dramatycznych meczów turnieju, zakończony super tie-breakiem. Z kolei Kostyuk zapamiętano między innymi z efektownego występu na Centre Court i pewnego zwycięstwa nad Jasmine Paolini. Iga Świątek zakończyła rywalizację w trzeciej rundzie, ale także jej mecze dostarczyły kibicom wielu ciekawych wymian.

Turniej kobiet obfitował w zagrania, które pokazują pełną różnorodność tenisa na trawie. Były efektowne drop shoty, po których rywalki ruszały do piłki w ostatniej chwili. Były loby grane pod samą linię końcową, passing shoty mijające zawodniczki przy siatce oraz woleje kończone w wielkim stylu. Nie brakowało też długich wymian, w których tenisistki broniły piłki niemal z beznadziejnych pozycji.

Szczególnie zapamiętana zostanie jedna z akcji Muchovej w półfinale z Gauff. Czeszka w super tie-breaku rzuciła się na trawę i zdołała zakończyć wymianę efektownym wolejem. To był punkt, który świetnie oddawał charakter całego turnieju - walkę do końca, odwagę i technikę na najwyższym poziomie.

Wimbledon kobiet 2026 był więc nie tylko historią Noskovej i jej pierwszego wielkiego tytułu. To także turniej wielu bohaterek, widowiskowych akcji i zagrań, które najlepiej pokazują, dlaczego londyńska trawa pozostaje jedną z najbardziej wyjątkowych scen w światowym tenisie. Wideo to najlepsze podsumowanie dwóch tygodni rywalizacji na londyńskiej trawie. W jednej kompilacji znalazły się akcje, które decydowały o losach meczów, ale też zagrania po prostu efektowne - takie, po których publiczność natychmiast reagowała brawami. Wimbledon znów pokazał, że kobiecy tenis potrafi zachwycać techniką, odwagą i walką do ostatniej piłki. Najlepsze z nich można zobaczyć w przygotowanym materiale wideo.

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