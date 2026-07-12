One zachwyciły Wimbledon. Najlepsze akcje turnieju kobiet [WIDEO]

Największy sukces odniosła Noskova, która w finale pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3 i po raz pierwszy w karierze sięgnęła po tytuł wielkoszlemowy. Finał idealnie podsumował cały turniej - były zwroty akcji, presja, wielkie emocje i momenty, w których o punkcie decydowały centymetry.

W najlepszej czwórce singla znalazły się także Coco Gauff i Marta Kostyuk. Gauff stworzyła z Muchovą jeden z najbardziej dramatycznych meczów turnieju, zakończony super tie-breakiem. Z kolei Kostyuk zapamiętano między innymi z efektownego występu na Centre Court i pewnego zwycięstwa nad Jasmine Paolini. Iga Świątek zakończyła rywalizację w trzeciej rundzie, ale także jej mecze dostarczyły kibicom wielu ciekawych wymian.

Turniej kobiet obfitował w zagrania, które pokazują pełną różnorodność tenisa na trawie. Były efektowne drop shoty, po których rywalki ruszały do piłki w ostatniej chwili. Były loby grane pod samą linię końcową, passing shoty mijające zawodniczki przy siatce oraz woleje kończone w wielkim stylu. Nie brakowało też długich wymian, w których tenisistki broniły piłki niemal z beznadziejnych pozycji.

Szczególnie zapamiętana zostanie jedna z akcji Muchovej w półfinale z Gauff. Czeszka w super tie-breaku rzuciła się na trawę i zdołała zakończyć wymianę efektownym wolejem. To był punkt, który świetnie oddawał charakter całego turnieju - walkę do końca, odwagę i technikę na najwyższym poziomie.

Wimbledon kobiet 2026 był więc nie tylko historią Noskovej i jej pierwszego wielkiego tytułu. To także turniej wielu bohaterek, widowiskowych akcji i zagrań, które najlepiej pokazują, dlaczego londyńska trawa pozostaje jedną z najbardziej wyjątkowych scen w światowym tenisie. Wideo to najlepsze podsumowanie dwóch tygodni rywalizacji na londyńskiej trawie. W jednej kompilacji znalazły się akcje, które decydowały o losach meczów, ale też zagrania po prostu efektowne - takie, po których publiczność natychmiast reagowała brawami. Wimbledon znów pokazał, że kobiecy tenis potrafi zachwycać techniką, odwagą i walką do ostatniej piłki. Najlepsze z nich można zobaczyć w przygotowanym materiale wideo.