Noskova nie zmarnowała szansy. Ta piłka dała jej finał Wimbledonu [WIDEO]

Decydujący moment przyszedł w końcówce drugiego seta. Kostyuk serwowała, by utrzymać się w meczu, ale presja była już ogromna. Noskova wypracowała dwie piłki meczowe. Pierwszą Ukrainka zdołała jeszcze obronić, lecz przy kolejnej nie wytrzymała wymiany i wyrzuciła forhend poza kort. To był koniec spotkania i początek wielkiej radości 21-letniej Czeszki.

Noskova przez cały mecz sprawiała wrażenie zawodniczki bardziej opanowanej. Nie szukała efektownych rozwiązań za wszelką cenę, tylko konsekwentnie budowała akcje i czekała na błędy rywalki. W pierwszym secie kluczowy okazał się dziewiąty gem. Przy stanie 4:4 Czeszka przełamała Kostyuk, a po chwili wykorzystała przewagę i zamknęła partię wynikiem 6:4.

Drugi set również miał swoje zwroty. Noskova przełamała rywalkę do zera i prowadziła 3:1, ale Kostyuk odpowiedziała, odrobiła stratę i doprowadziła do remisu 3:3. Wydawało się, że Ukrainka może jeszcze wrócić do gry, jednak w końcówce znów więcej spokoju zachowała Czeszka. Przy serwisie Kostyuk zaatakowała po raz ostatni i zakończyła półfinał w dwóch setach.

Dla Noskovej to historyczny wynik. Czeszka po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju wielkoszlemowego i zrobiła to na kortach, na których jej rodaczki w ostatnich latach regularnie odnosiły wielkie sukcesy. Jej zwycięstwo oznacza również, że w finale Wimbledonu dojdzie do czeskiego pojedynku.

Po ostatniej piłce Noskova przez chwilę wyglądała tak, jakby sama nie dowierzała w to, co właśnie się wydarzyło. Nie musiała kończyć meczu efektownym winnerem. Wystarczyło, że wytrzymała presję, utrzymała piłkę w grze i zmusiła Kostyuk do kolejnego błędu. To właśnie spokój był jej największą bronią w tym półfinale. W kluczowych momentach grała prosto, cierpliwie i wyjątkowo skutecznie.

Rywalką Noskovej będzie Karolina Muchova, która wcześniej po dramatycznym meczu pokonała Coco Gauff 6:2, 1:6, 7:6(10). Stawką sobotniego finału będzie tytuł jednej z najważniejszych imprez w światowym tenisie.



