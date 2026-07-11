Noskova mistrzynią Wimbledonu. Muchova wróciła z dalekiej podróży, ale to nie wystarczyło. Skrót meczu [WIDEO]

Początek spotkania należał do młodszej z Czeszek. Noskova grała odważnie, mocno atakowała z głębi kortu i szybko narzuciła rywalce własny rytm. Muchova miała problemy z regularnością, a jej bardziej urozmaicony tenis nie przynosił oczekiwanych efektów. Pierwszy set zakończył się wyraźnym zwycięstwem Noskovej 6:2.

W drugiej partii sytuacja przez długi czas również układała się po myśli 21-latki. Noskova prowadziła już 5:2 i miała aż trzy piłki meczowe. Wydawało się, że finał za chwilę się skończy, ale wtedy Muchova pokazała ogromny charakter. Starsza z Czeszek zaczęła grać odważniej, wytrzymała najtrudniejszy moment i wygrała pięć gemów z rzędu. Set zakończył się wynikiem 7:5 dla Muchovej.

Tak spektakularny powrót mógł całkowicie odmienić finał, ale Noskova nie rozsypała się mentalnie. W trzeciej partii odzyskała spokój, znów lepiej pilnowała własnego serwisu i w najważniejszych momentach grała bardziej zdecydowanie. Muchova próbowała jeszcze naciskać, ale tym razem nie była już w stanie odwrócić losów meczu.

Decydujący set Noskova wygrała 6:3. Ostatnia piłka była symboliczna - młodsza Czeszka posłała serwis, z którym Muchova nie zdołała sobie poradzić. Po chwili nowa mistrzyni Wimbledonu padła na kort, dając upust emocjom po najważniejszym zwycięstwie w karierze.

Mistrzyni Wimbledonu posłała 10 asów przy 6 Muchovej, wygrała 109 z 202 punktów i wykorzystała 4 z 13 break pointów. Muchova przełamała rywalkę tylko 2 razy mimo 15 okazji.

Ten finał przejdzie do historii również z innego powodu. Był to pierwszy w erze zawodowej wielkoszlemowy finał kobiet z udziałem dwóch Czeszek. Noskova została też kolejną reprezentantką tego kraju, która w ostatnich latach triumfowała w Londynie - wcześniej Wimbledon wygrywały Marketa Vondrousova w 2023 roku i Barbora Krejcikova w 2024 roku.

Dla Muchovej pozostaje ogromny niedosyt. Po dramatycznym półfinale z Coco Gauff i niesamowitym powrocie w drugim secie finału była blisko kolejnego wielkiego zwrotu akcji. Ostatecznie jednak to Noskova lepiej poradziła sobie z presją i zapisała najpiękniejszy rozdział swojej kariery.



