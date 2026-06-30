,,Niewiarygodne" - takie słowo padło po akcji Kecmanovicia w meczu z Sinnerem. WIDEO

Do spektakularnej akcji doszło w tie-breaku trzeciego seta przy stanie 6:5 dla Sinnera. Lider światowego rankingu miał wówczas piłkę setową i był o krok od objęcia prowadzenia 2:1 w meczu. Kecmanović nie zamierzał jednak składać broni.

Serb od początku wymiany narzucił bardzo wysokie tempo. Grał odważnie, szukał głębokich zagrań i zmuszał faworyta do biegania po całym korcie. Sinner odpowiadał kolejnymi uderzeniami z trudnych pozycji, a piłka raz za razem wracała na drugą stronę siatki. Z każdą sekundą napięcie rosło, podobnie jak poziom gry obu zawodników.

W pewnym momencie trudno było uwierzyć, że wymiana nadal trwa. Żaden z tenisistów nie chciał odpuścić, a każdy kolejny kontakt z piłką wymagał ogromnej precyzji. Nic dziwnego, że komentatorzy nie potrafili ukryć emocji.

Niewiarygodne, co zagrali teraz panowie! - wykrzyknął na antenie Polsatu Sport Radosław Spiak.

To był moment, który doskonale oddawał przebieg całego spotkania. Kecmanović od pierwszych minut postawił Sinnerowi bardzo trudne warunki. Wygrał pierwszego seta 6:4, a później przez długi czas utrzymywał niezwykle wysoki poziom. Szczególnie imponował w trzeciej partii, gdy kilkukrotnie wychodził z opresji przy własnym serwisie i potrafił odpowiadać na coraz mocniejsze ataki lidera rankingu ATP.

Akcja przy stanie 6:5 okazała się jednym z punktów zwrotnych tie-breaka. Kecmanović obronił piłkę setową, a chwilę później przechylił szalę tej partii na swoją korzyść, wygrywając tie-break 8:6 i obejmując prowadzenie 2:1 w setach. W tamtym momencie sensacja była bardzo realna.

Ostatecznie więcej argumentów zachował jednak obrońca tytułu. Sinner podniósł poziom gry w dwóch kolejnych partiach, odwrócił losy spotkania i zwyciężył 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3. W drugiej rundzie zmierzy się z Portugalczykiem Nuno Borgesem.

Choć awansował faworyt, wiele wskazuje na to, że jedną z najczęściej oglądanych akcji pierwszego dnia tegorocznego Wimbledonu pozostanie właśnie fenomenalna wymiana z tie-breaka trzeciego seta. To wtedy kibice na korcie centralnym zobaczyli tenis w najlepszym wydaniu.



