Po emocjach związanych z Roland Garros kibice tenisa mogą śledzić kolejny turniej wielkoszlemowy. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata rywalizują na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek zmagań nie jest jednak udany dla wszystkich reprezentantów Polski.

Już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Maja Chwalińska. Polka prowadziła z Mananchayą Sawangkaew po wygraniu pierwszego seta 6:2, jednak ostatecznie przegrała całe spotkanie 6:2, 5:7, 2:6. W końcówce drugiej partii przy piłce meczowej dla rywalki doznała kontuzji kostki, a później zmagała się również ze skurczami, które utrudniły jej skuteczną walkę z reprezentantką Tajlandii.

Nieudany początek turnieju zanotowały także Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Pierwsza z nich musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, natomiast Fręch przegrała z Anną Kalinską, przez co obie Polki zakończyły udział w londyńskiej imprezie.

Powody do zadowolenia ma natomiast Hubert Hurkacz, który awansował do drugiej rundy. Polak pokonał Caspera Ruuda po dwugodzinnym spotkaniu 6:4, 6:2, 7:6(7). Choć w trzecim secie miał problemy z zamknięciem meczu, ostatecznie zachował koncentrację i przypieczętował zwycięstwo.

We wtorek do rywalizacji przystąpili kolejni reprezentanci Polski - Iga Świątek oraz Kamil Majchrzak. Jako pierwszy na kort wyszedł Majchrzak, który dzięki wygranej dołączył do Huberta Hurkacza i awansował do drugiej rundy turnieju.

Rywalem Kamila Majchrzaka był Alejandro Tabilo, z którym Polak przegrał w pierwszej rundzie Roland Garros. Tym razem zdołał jednak skutecznie zrewanżować się Chilijczykowi. Majchrzak od początku spotkania prezentował bardzo dobrą formę i pewnie pokonał rywala bez straty seta, triumfując 6:3, 7:5, 7:5.

Skrót spotkania, w tym efektowne zagranie polskiego tenisisty w pierwszym secie, które zachwyciło kibiców i wywołało ogromną reakcję na trybunach, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Transmisje z Wimbledonu dostępne są na kanałach Polsatu Sport, natomiast relacje oraz najnowsze informacje z turnieju można śledzić w serwisie Interia Sport.

Kamil Majchrzak AFP

Kamil Majchrzak KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Kamil Majchrzak GLYN KIRK / AFP AFP



