Niecodzienna sytuacja w półfinale Wimbledonu. Punkt trzeba było powtórzyć [WIDEO]

Tegoroczny Wimbledon zmierza do decydującej fazy. W finale rywalizacji kobiet zagrają dwie Czeszki - Karolína Muchová i Linda Nosková. Będzie to pierwszy w historii finał Wimbledonu z udziałem dwóch reprezentantek Czech.

W piątek na londyńskich kortach rozegrano natomiast półfinały mężczyzn. Awans do finału wywalczyli Alexander Zverev oraz Jannik Sinner, którzy w trzech setach pokonali swoich rywali. Na półfinale udział w tegorocznym Wimbledonie zakończyli Arthur Fery oraz Novak Djoković.

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Nietypowa sytuacja w półfinale Wimbledonu

Podczas pierwszego półfinału pomiędzy Arthurem Ferym a Alexandrem Zverevem doszło do nietypowej sytuacji. Miała ona miejsce w drugim secie przy stanie 1:1 w gemach, gdy Niemiec prowadził już 30:0. Był to więc bardzo ważny punkt dla Brytyjczyka.

Akcja rozpoczęła się od mocnego serwisu Fery'ego. Zverev miał problemy z przyjęciem, przez co piłka spadła tuż za siatką. Brytyjczyk błyskawicznie dobiegł do piłki i zdołał ją jeszcze przebić. Gdy zmierzał w kierunku tego uderzenia, na jego torze znalazł się chłopiec do podawania piłek, który wykonał ruch, chcąc opuścić strefę gry. Zaskoczony Fery zdołał dokończyć akcję, ale sędzia zdecydowała o powtórzeniu punktu.

Jak dokładnie wyglądała cała sytuacja, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Ostatecznie lepszy okazał się Alexander Zverev, który wygrał 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 i awansował do finału Wimbledonu. Anglik walczył dzielnie, jednak mniej błędów w całym spotkaniu popełnił Niemiec. W niedzielę zmierzy się z Jannikiem Sinnerem w walce o wielkoszlemowy tytuł. Dzień wcześniej o tytuł zagrają panie. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinie 17:00 czasu polskiego.

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Transmisje z londyńskich kortów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje na żywo, skróty spotkań oraz materiały wideo z najlepszymi akcjami dostępne są również w serwisie Interia Sport.

Alexander Zverev NEIL HALL PAP/EPA

Alexander Zverev PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV AFP



