Najpierw asy, potem robinsonada. Tak Hurkacz przełamał opór Austriaka [WIDEO]

Początek spotkania pokazał, że Polak będzie szukał przewagi przede wszystkim serwisem i szybkim wejściem w kort. Już przy 0:0 i 30:0 zmusił Ofnera do kłopotów przy returnie. Przy stanie 2:2 i 40:0 dołożył kolejną typowo trawiastą akcję: mocne podanie, agresywne ustawienie i kończący forhend. Austriak często nie miał czasu, by dobrze wejść w wymianę.

Nie oznaczało to jednak łatwej przeprawy. Przy 3:3 Hurkacz rozpoczął gema asem, ale Ofner od razu odpowiedział bardzo dobrą akcją. Zaatakował po returnie, ruszył do siatki i tam zamknął punkt, doprowadzając do 15:15. To był jeden z pierwszych sygnałów, że rywal nie zamierza jedynie czekać na błędy Polaka.

Pierwszy set długo toczył się bez rozstrzygnięcia. Obaj pilnowali własnego podania, dlatego o wszystkim musiał zdecydować tie-break. Tam emocje były największe. Ofner miał piłkę setową, ale Hurkacz wybronił się serwisem. Chwilę później sam odpowiedział asem i stanął przed szansą zamknięcia partii.

Austriak jeszcze raz pokazał klasę. Przy 7:7 wygrał jedną z najładniejszych akcji tej części meczu, mijając Hurkacza, gdy Polak ruszył do siatki. Przy 8:8 presja ponownie zrobiła swoje. Ofner pomylił się z bekhendu, a Hurkacz dostał kolejną okazję. Wtedy przyszła akcja, która najlepiej oddała charakter tego seta.

Przy 9:8 Polak dopadł do bardzo trudnej piłki przy siatce i zagrał niemal ratunkowo. Była to robinsonada, punkt wyciągnięty instynktem i refleksem. Hurkacz znów miał piłkę setową, a po chwili Ofner wyrzucił forhend. Pierwsza partia padła łupem Polaka 7:6(8). To był przełom całego spotkania.

Po takim tie-breaku Hurkacz wyglądał już pewniej, choć drugi set nie był jednostronny od pierwszej piłki. Rozpoczął się od gema serwisowego Ofnera, ale Polak od razu pokazał aktywność przy siatce, wygrywając efektowny punkt po zagraniu skrót-wolej. Później przejął inicjatywę. Najpierw przełamał Austriaka na 2:1, potem poprawił na 4:1. Ofner zdołał jeszcze odrobić jedno przełamanie, ale seta nie uratował. Hurkacz wygrał 6:4.

W trzeciej partii Austriak próbował wrócić do meczu. Przy 0:0 i 0:30 popisał się mocnym forhendem w otwartą część kortu. Hurkacz szybko odpowiedział dobrą akcją przy siatce i skrótem, ale Ofner utrzymał podanie. Widać było, że mimo straty dwóch setów nadal potrafił zaskoczyć Polaka.

Tak było również przy stanie 2:2. Ofner najpierw zagrał bardzo dobry drop shot, później dołożył pewny wolej i kolejną wygraną akcję przy siatce. To były efektowne punkty, które pokazywały jego technikę i odwagę. Problem Austriaka polegał na tym, że pojedyncze błyski nie wystarczały. Hurkacz w najważniejszych momentach był bardziej konsekwentny.

Mecz zakończył się w trzech setach, ale jego historia zaczęła pisać się w końcówce pierwszej partii. Hurkacz obronił setbola, odpowiedział asem, przetrwał świetne minięcie Ofnera i sam wygrał najważniejszą akcję przy siatce. Austriak miał efektowne zagrania, lecz to Polak lepiej zniósł presję. I właśnie dlatego z kortu schodził z awansem.

Hurkacz w następnym meczu zagra z Tommy'm Paulem w 3. rundzie Wimbledonu. Mecz jest zaplanowany na 3 lipca 2026.



