W trakcie środowych spotkań kibice mogli obejrzeć wszystko to, za co kochają tenis na trawie - błyskawiczne przejścia z obrony do ataku, widowiskowe woleje przy siatce oraz wymiany rozstrzygane dopiero po kilkunastu uderzeniach. Nie brakowało również akcji, w których zawodniczki ratowały niemal stracone piłki, by po chwili same przejść do ofensywy. Najciekawsze zagrania dnia pokazują, że Wimbledon to nie tylko walka o awans do kolejnej rundy, ale także prawdziwy festiwal tenisowych umiejętności.



