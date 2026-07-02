Najlepsze wymiany środy na Wimbledonie. Panie zadbały o wielkie emocje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najlepsze wymiany środy na Wimbledonie. Panie zadbały o wielkie emocje [WIDEO]

Środa na kortach Wimbledonu przyniosła mnóstwo emocji nie tylko za sprawą wyników, ale także spektakularnych akcji. W kobiecej części turnieju nie brakowało długich wymian, efektownych obron i zagrań, które wywoływały gromkie brawa londyńskiej publiczności. Powyższy materiał wideo przedstawia zbiór najlepszych akcji w wykonaniu pań.

W trakcie środowych spotkań kibice mogli obejrzeć wszystko to, za co kochają tenis na trawie - błyskawiczne przejścia z obrony do ataku, widowiskowe woleje przy siatce oraz wymiany rozstrzygane dopiero po kilkunastu uderzeniach. Nie brakowało również akcji, w których zawodniczki ratowały niemal stracone piłki, by po chwili same przejść do ofensywy. Najciekawsze zagrania dnia pokazują, że Wimbledon to nie tylko walka o awans do kolejnej rundy, ale także prawdziwy festiwal tenisowych umiejętności.

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