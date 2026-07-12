Najlepsze passing shoty Wimbledonu 2026. Tak mijały rywalki przy siatce [WIDEO]

Tenisistki wielokrotnie znajdowały sposób na wyjście z trudnej sytuacji. Rywalka była już blisko siatki, kort wydawał się zamknięty, a punkt niemal przegrany. Wtedy przychodziło uderzenie po linii albo pod ostrym kątem, które mijało przeciwniczkę i lądowało dokładnie tam, gdzie nie była w stanie dosięgnąć piłki.



