Najlepsze passing shoty - Wimbledon 2026 kobietPolsat Sport

Najlepsze passing shoty Wimbledonu 2026. Tak mijały rywalki przy siatce [WIDEO]

Radosław Tymon

Wimbledon 2026 kobiet był pełen efektownych wymian, ale passing shoty należały do tych zagrań, które szczególnie podrywały publiczność z miejsc. Na trawie, gdzie szybkie podejście do siatki często pozwala przejąć kontrolę nad akcją, idealne minięcie rywalki wymagało nie tylko precyzji, lecz także błyskawicznej decyzji i świetnego czucia piłki.

Tenisistki wielokrotnie znajdowały sposób na wyjście z trudnej sytuacji. Rywalka była już blisko siatki, kort wydawał się zamknięty, a punkt niemal przegrany. Wtedy przychodziło uderzenie po linii albo pod ostrym kątem, które mijało przeciwniczkę i lądowało dokładnie tam, gdzie nie była w stanie dosięgnąć piłki.

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