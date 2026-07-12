Najlepsze loby - Wimbledon 2026 kobiet [WIDEO]
Wimbledon 2026 kobiet dostarczył kibicom wielu efektownych akcji, a jednymi z najbardziej widowiskowych zagrań turnieju były loby. Na trawie, gdzie szybkie podejście do siatki potrafi dać ogromną przewagę, takie uderzenia wymagają nie tylko precyzji, ale też znakomitego wyczucia tempa i odwagi w najtrudniejszych momentach.
Najlepsze tenisistki świata wielokrotnie pokazywały w Londynie, że potrafią wyjść z sytuacji niemal beznadziejnych. Gdy rywalka była już przy siatce i wydawało się, że ma punkt pod kontrolą, wystarczało jedno idealnie podcięte zagranie nad głową, by całkowicie odwrócić losy wymiany. Publiczność na kortach All England Clubu reagowała na takie akcje szczególnie żywiołowo.