Najlepsze loby - Wimbledon 2026 kobiet [WIDEO]

Najlepsze tenisistki świata wielokrotnie pokazywały w Londynie, że potrafią wyjść z sytuacji niemal beznadziejnych. Gdy rywalka była już przy siatce i wydawało się, że ma punkt pod kontrolą, wystarczało jedno idealnie podcięte zagranie nad głową, by całkowicie odwrócić losy wymiany. Publiczność na kortach All England Clubu reagowała na takie akcje szczególnie żywiołowo.



