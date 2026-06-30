Najlepsze akcje z meczu Magda Linette - Mirra Andriejewa. WIDEO

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Obie tenisistki pewnie utrzymywały swoje podania, a wynik długo oscylował wokół remisu. Problemy Linette zaczęły się przy stanie 2:2. Polka straciła serwis, choć chwilę później zdołała odrobić straty i wrócić do gry.

Końcówka partii należała jednak do Andriejewej. Rosjanka lepiej wytrzymała presję, wykorzystała błędy rywalki i wygrała seta 7:5.

Druga odsłona rozpoczęła się po myśli Linette. Polka dobrze weszła w seta i miała nawet trzy szanse na przełamanie. To był moment, który mógł zmienić losy meczu. Andriejewa wyszła jednak z opresji i z każdą kolejną minutą zaczęła przejmować kontrolę nad wydarzeniami na korcie.

Magda Linette i Mirra Andriejewa OSCAR DEL POZO East News

Przy stanie 4:4 kibice obejrzeli jednego z najciekawszych gemów całego spotkania. Walka o każdy punkt trwała kilka minut, a żadna z zawodniczek nie zamierzała odpuścić. Ostatecznie ważne punkty padły łupem Rosjanki, która chwilę później zamknęła mecz wynikiem 6:4.

Dla Linette to koniec rywalizacji w singlu, ale jej przygoda z Wimbledonem jeszcze się nie skończyła. Polka wystąpi również w deblu, gdzie zagra w parze z Ivą Jovic.

Magda Linette - Mirra Andriejewa 5:7, 4:6

Po porażce Linette nie ukrywała rozczarowania niewykorzystanymi szansami. W rozmowie z Polsatem Sport przyznała, że kluczowe momenty mogły potoczyć się inaczej.

Szkoda, że nie udało mi się "dociągnąć" późniejszych gemów. To naprawdę frustrujące, bo się namęczyłam, żeby wrócić i w pierwszym, i w drugim secie - powiedziała Polka.

Mimo kolejnego nieudanego występu w Londynie, Linette podkreśliła, że nadal bardzo ceni grę na trawie.

Nie wiem, czy trawa lubi mnie, ale ja zawsze lubiłam tę nawierzchnię. Myślę, że to może być taka jednostronna miłość, ale gra mi się bardzo przyjemnie - stwierdziła z uśmiechem.

Dla poznanianki Wimbledon jeszcze się jednak nie zakończył. Przed nią rywalizacja deblowa, w której wystąpi w parze z Ivą Jovic.

To bardzo utalentowana zawodniczka, więc fajnie, że uda nam się zagrać w tym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie wypoczęta i zdrowa po singlach - dodała Linette.

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