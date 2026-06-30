Najlepsze akcje Igi Świątek. Rywalka też potrafiła odpowiedzieć [WIDEO]
Iga Świątek i Taylor Townsend spotkały się w pierwszej rundzie Wimbledonu 2026. Lepsza po trzysetowym pojedynku okazała się Polka, która mimo trudnego momentu w trakcie meczu zdołała odwrócić losy rywalizacji i sięgnąć po zwycięstwo. Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych i zaciętych wymian. Najdłuższe akcje tego pojedynku można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
Polscy kibice zdecydowanie liczyli na lepszy początek Wimbledonu. Po ogromnych emocjach, jakie podczas Rolanda Garrosa zapewniła Maja Chwalińska, która dotarła aż do finału, apetyty były duże na długą i udaną grę w kolejnym turnieju wielkoszlemowym. Niestety, tym razem taki scenariusz się nie sprawdził.
Chwalińska zakończyła udział na kortach w Londynie już w pierwszej rundzie, choć była bardzo blisko zwycięstwa - prowadziła z Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:2. Niestety, w końcówce meczu przy piłce meczowej przytrafił jej się bolesny upadek. Choć zdołała dokończyć spotkanie, problemy zdrowotne uniemożliwiły jej awans do kolejnej rundy.
Z Wimbledonem pożegnały się również Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Z kolei do drugiej rundy awansowali Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.
Wimbledon 2026. Najlepsze akcje Igi Świątek w pierwszej rundzie
We wtorkowe popołudnie awans do kolejnej rundy turnieju wywalczyła również Iga Świątek. Choć pierwsza partia nie sprawiła Polce większych problemów, w drugim secie Amerykanka znacząco podniosła poziom gry i wytrąciła ją z rytmu. 25-letnia tenisistka zdołała jednak przetrwać trudniejszy moment i w decydującej partii wygrała 6:3.
Świątek swój pierwszy mecz rozegrała na korcie centralnym. Na trybunach pojawili się m.in. jej bliscy, a także wiele znanych postaci ze świata sportu - wśród nich Naomi Osaka.
Choć była to dopiero pierwsza runda, spotkanie dostarczyło wielu emocji i efektownych wymian. Nie zabrakło długich akcji oraz popisowych zagrań obu zawodniczek. Najlepsze momenty można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Samo spotkanie kosztowało Polkę wiele emocji. Po ostatniej wymianie była wyraźnie poruszona. Po podaniu ręki przeciwniczce i sędzi usiadła na krzesełku, zasłaniając twarz ręcznikiem. W jej oczach pojawiły się łzy.
W drugiej rundzie Polka zmierzy się z Karoliną Plíškovą. Transmisje z meczów Wimbledonu można śledzić na sportowych kanałach Polsatu, natomiast relacje na żywo oraz najnowsze informacje z turnieju dostępne są w serwisie Interia Sport.