Polscy kibice zdecydowanie liczyli na lepszy początek Wimbledonu. Po ogromnych emocjach, jakie podczas Rolanda Garrosa zapewniła Maja Chwalińska, która dotarła aż do finału, apetyty były duże na długą i udaną grę w kolejnym turnieju wielkoszlemowym. Niestety, tym razem taki scenariusz się nie sprawdził.

Chwalińska zakończyła udział na kortach w Londynie już w pierwszej rundzie, choć była bardzo blisko zwycięstwa - prowadziła z Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:2. Niestety, w końcówce meczu przy piłce meczowej przytrafił jej się bolesny upadek. Choć zdołała dokończyć spotkanie, problemy zdrowotne uniemożliwiły jej awans do kolejnej rundy.

Z Wimbledonem pożegnały się również Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Z kolei do drugiej rundy awansowali Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.

Wimbledon 2026. Najlepsze akcje Igi Świątek w pierwszej rundzie

We wtorkowe popołudnie awans do kolejnej rundy turnieju wywalczyła również Iga Świątek. Choć pierwsza partia nie sprawiła Polce większych problemów, w drugim secie Amerykanka znacząco podniosła poziom gry i wytrąciła ją z rytmu. 25-letnia tenisistka zdołała jednak przetrwać trudniejszy moment i w decydującej partii wygrała 6:3.

Świątek swój pierwszy mecz rozegrała na korcie centralnym. Na trybunach pojawili się m.in. jej bliscy, a także wiele znanych postaci ze świata sportu - wśród nich Naomi Osaka.

Choć była to dopiero pierwsza runda, spotkanie dostarczyło wielu emocji i efektownych wymian. Nie zabrakło długich akcji oraz popisowych zagrań obu zawodniczek. Najlepsze momenty można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Samo spotkanie kosztowało Polkę wiele emocji. Po ostatniej wymianie była wyraźnie poruszona. Po podaniu ręki przeciwniczce i sędzi usiadła na krzesełku, zasłaniając twarz ręcznikiem. W jej oczach pojawiły się łzy.

W drugiej rundzie Polka zmierzy się z Karoliną Plíškovą. Transmisje z meczów Wimbledonu można śledzić na sportowych kanałach Polsatu, natomiast relacje na żywo oraz najnowsze informacje z turnieju dostępne są w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek Ray Tang AFP

Iga Świątek rywalizowała z Taylor Townsend o awans do drugiej rundy Wimbledonu Henry Nicholls AFP

Iga Świątek DAISUKE URAKAMI AFP



