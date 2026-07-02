Magia na kortach Wimbledonu. Oto najlepsze zagrania dnia [WIDEO]

Rywalizacja w Wimbledonie nabiera tempa. Tegoroczna edycja wielkoszlemowego turnieju na londyńskich kortach już przyniosła wiele zaskakujących rozstrzygnięć i niespodziewanych eliminacji. W turnieju kobiet z rywalizacją pożegnała się m.in. Maja Chwalińska, która w kluczowym momencie meczu doznała kontuzji przy piłce meczowej. Z turniejem odpadła także zwyciężczyni Roland Garros, Mirra Andriejewa.

Są też zawodniczki, które pozytywnie przechodzą przez kolejne rundy turnieju. Do tego grona można zaliczyć m.in. Darię Snigur, prowadzoną przez Dawida Celta, która w pierwszej rundzie pokonała Elinę Switolinę i dalej utrzymuje się w grze.

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Nie mniej emocji było podczas czwartkowych spotkań. Uwaga polskich kibiców zwrocna była w szczgólnosci na Idze Świątek. Polka zmierzyła się z Karoliną Pliskovą w 2. rundzie Wimbledonu, która pokonała (6:1, 6:3) i tym samym awansowała do trzej rundy, gdzie zmierzy się z Alexandrą Ealą.

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Awans do kolejnego etapu turnieju wywalczyła także Jelena Rybakina, której rywalką była Caty McNally. Spotkanie trwało nieco ponad godzinę. Amerykanka stawiała dzielny opór, jednak ostatecznie to Kazaszka pewnie triumfowała w dwóch setach (6:1, 6:2).

Więcej wysiłku w spotkanie musiała włożyć Marta Kostiuk. Po pierwszym, bardzo zaciętym secie lepsza okazała się Anna Blinkowa. W kolejnych partiach Ukrainka wróciła jednak do lepszej gry i zdołała odwrócić losy spotkania, przechylając szalę zwycięstwa na swoją korzyść, tym samym pozostając dalej w turnieju.

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Najlepsze zagrania zawodniczek podczas czwartkowych spotkań można zobaczyć w załączonym materiale wideo - w tym zaskakujące skróty, efektowne obrony oraz piłki trafiane idealnie w linie.

Transmisje ze spotkań Wimbledonu dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najnowsze newsy oraz relacje z turnieju można natomiast śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek gładko wygrała z Karoliną Pliskovą, ale ten mecz niewiele mówi o formie Polki. Kieran McManus/Shutterstock East News

Jasmine Paolini, Wimbledon 2026 Henry Nicholls AFP

Na Wimbledonie gra się od 1877 roku AFP



