Od początku spotkania obie tenisistki prezentowały wysoki poziom. Przez pierwsze gemy żadna nie była w stanie wypracować wyraźnej przewagi, jednak jako pierwsza cios zadała Andriejewa. W piątym gemie Rosjanka przełamała serwis Linette i objęła prowadzenie 3:2. Polka nie zamierzała jednak odpuszczać i konsekwentnie szukała swojej szansy na odrobienie strat.

Kluczowy dla pierwszego seta okazał się ósmy gem. Linette długo walczyła o przełamanie, marnując kilka okazji, ale ostatecznie doprowadziła do remisu 4:4 po podwójnym błędzie serwisowym rywalki. Gdy wydawało się, że partia może zmierzać w stronę tie-breaka Polka ponownie straciła inicjatywę. Andriejewa wykorzystała szansę i chwilę później zamknęła seta wynikiem 7:5.

Druga odsłona miała bardzo podobny przebieg. Ponownie przełamanie pojawiło się w piątym gemie i znów jego autorką była Rosjanka. Linette nie rezygnowała, zmuszała faworytkę do ciężkiej pracy i zdołała jeszcze odrobić stratę, doprowadzając do stanu 4:4. W decydującej fazie meczu zabrakło jednak chłodnej głowy oraz precyzji przy najważniejszych piłkach.

Końcówka należała do Andriejewej, która ponownie przełamała Polkę i nie wypuściła już przewagi z rąk. Zwyciężczyni tegorocznego Roland Garros wygrała drugiego seta 6:4, a cały mecz 2:0, meldując się w drugiej rundzie londyńskiego turnieju. Linette może mieć czego żałować, bo w obu setach była blisko odwrócenia ich losów, jednak najważniejsze punkty częściej trafiały na konto jej wyżej notowanej rywalki.



