Łzy, trofeum i gest w stronę nieba. Tak Noskova świętowała triumf w Wimbledonie [WIDEO]

Finał był dla Noskovej prawdziwym testem charakteru. W drugim secie prowadziła już 5:2 i miała pięć piłek meczowych, ale Muchova wróciła do gry, wygrała pięć gemów z rzędu i doprowadziła do decydującej partii. Młodsza z Czeszek zdołała jednak odzyskać spokój i w trzecim secie ponownie przejęła kontrolę.

Po zwycięstwie Noskova padła na kort, a chwilę później mogła rozpocząć świętowanie największego sukcesu w życiu. Szczególnie poruszający był jej gest w stronę nieba. Reuters odnotował, że Czeszka zadedykowała triumf mamie, która zmarła dwa lata temu. W przemówieniu mówiła o łzach, wysiłku i wszystkim, co kosztowała ją droga do tego tytułu.

To był wyjątkowy finał także dla czeskiego tenisa. Po raz pierwszy w erze zawodowej o wielkoszlemowy tytuł zagrały dwie reprezentantki Czech, a Wimbledon po raz kolejny trafił w ręce zawodniczki z tego kraju. W 2023 roku triumfowała Marketa Vondrousova, rok później Barbora Krejcikova, a teraz dołączyła do nich Noskova.

Muchova zdołała jeszcze stworzyć wielki zwrot akcji w drugim secie, ale w końcówce to Noskova wytrzymała presję. Jej celebracja z trofeum najlepiej pokazała, jak wiele znaczył ten sukces. Wimbledon poznał nową mistrzynię, a czeski tenis znów dostał powód do dumy.

Po meczu Muchova, mimo ogromnego rozczarowania, pogratulowała rodaczce. Jak relacjonuje AP, żartobliwie nazwała Noskovą swoją "byłą przyjaciółką", a później podkreśliła, że jej rywalka poradziła sobie w pierwszym finale Wielkiego Szlema w imponujący sposób. Muchova zapowiedziała dalszą walkę o upragniony tytuł i przyznała, że sama droga do finału dała jej dużo powodów do dumy.

Po odebraniu trofeum Noskova długo walczyła ze wzruszeniem. W przemówieniu dziękowała bliskim i wspomniała mamę, której zadedykowała triumf. - Przez te dwa tygodnie było wszystko: smutne łzy, szczęśliwe łzy, pot i krew. To było tego warte i nigdy nie zapomnę tego turnieju - mówiła nowa mistrzyni Wimbledonu. Muchova mimo porażki z klasą pogratulowała rywalce i podkreślała, że Noskova w swoim pierwszym finale Wielkiego Szlema poradziła sobie "niewiarygodnie".



