Kulis Wimbledonu 2025: Iga, kankan i Katarina spod Tręcina [WIDEO]

No to go" - czyli studio startuje pełną parą

"Drodzy Państwo, no to, no to go!" - od takiej zapowiedzi rozpoczęło się jedno z wejść na żywo. W studiu nie zabrakło spontaniczności i energii. "Ale my z Al pociągniemy studio, będzie się działo!" - padło pewnym tonem. I działo się. Od żartów o "ciastach Adama Małysza" po deklaracje, że po zwycięstwie Igi ktoś zatańczy kankana na antenie. Takie obietnice zapisujemy, bo… Słowo się rzekło!