Krejcikova - Andriejewa. Skrót meczu po thrillerze na Wimbledonie. WIDEOPolsat Sport

Krejcikova wyrzuciła z Wimbledonu mistrzynię Roland Garros! [WIDEO]

Radosław Tymon

Barbora Krejcikova wygrała jeden z najciekawszych meczów drugiej rundy Wimbledonu. Była mistrzyni turnieju w Londynie pokonała rozstawioną z numerem piątym Mirrę Andriejewą 4:6, 7:5, 6:4 i awansowała do kolejnej fazy rywalizacji. Spotkanie trwało 2 godziny i 44 minuty, a zakończyło się dopiero przy ósmym meczbolu.

Andriejewa, tegoroczna triumfatorka Roland Garros, lepiej rozpoczęła to starcie. Rosjanka wygrała pierwszego seta 6:4 i postawiła rywalkę w trudnej sytuacji. Krejcikova zdołała jednak odwrócić przebieg meczu. W drugiej partii utrzymała koncentrację w końcówce i zwyciężyła 7:5, doprowadzając do decydującego seta.

Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem, trzymająca zieloną rakietę podczas meczu.
Mirra Andriejewa rywalizowała z Barborą Krejcikovą o awans do trzeciej rundy WimbledonuADRIAN DENNIS / AFPAFP

W trzeciej rundzie dojdzie do meczu Krejcikova - Bartunkova. Stawką będzie awans do najlepszej szesnastki Wimbledonu.

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