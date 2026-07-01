Krejcikova wyrzuciła z Wimbledonu mistrzynię Roland Garros! [WIDEO]
Barbora Krejcikova wygrała jeden z najciekawszych meczów drugiej rundy Wimbledonu. Była mistrzyni turnieju w Londynie pokonała rozstawioną z numerem piątym Mirrę Andriejewą 4:6, 7:5, 6:4 i awansowała do kolejnej fazy rywalizacji. Spotkanie trwało 2 godziny i 44 minuty, a zakończyło się dopiero przy ósmym meczbolu.
Andriejewa, tegoroczna triumfatorka Roland Garros, lepiej rozpoczęła to starcie. Rosjanka wygrała pierwszego seta 6:4 i postawiła rywalkę w trudnej sytuacji. Krejcikova zdołała jednak odwrócić przebieg meczu. W drugiej partii utrzymała koncentrację w końcówce i zwyciężyła 7:5, doprowadzając do decydującego seta.
W trzeciej rundzie dojdzie do meczu Krejcikova - Bartunkova. Stawką będzie awans do najlepszej szesnastki Wimbledonu.