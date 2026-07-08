Koniec pięknej serii Jasmine Paolini. Marta Kostyuk zagra w półfinale Wimbledonu [WIDEO]

Paolini przystępowała do meczu jako zawodniczka rozstawiona z numerem 13, ale od początku miała problemy z narzuceniem własnego rytmu. Kostyuk grała agresywnie, szybko przejmowała inicjatywę w wymianach i znakomicie pilnowała własnego podania. Włoszka próbowała szukać szans w dłuższych akcjach, jednak rywalka nie pozwalała jej na zbyt wiele.

Pierwszy set rozstrzygnął się po jednym kluczowym fragmencie. Kostyuk wykorzystała słabszy moment Paolini przy serwisie i odskoczyła na tyle, by spokojnie zamknąć partię wynikiem 6:3. Ukrainka wyglądała na zawodniczkę pewniejszą, bardziej zdecydowaną i lepiej przygotowaną do gry na londyńskiej trawie.

W drugiej odsłonie przewaga 12. rakiety turnieju była jeszcze wyraźniejsza. Paolini nie potrafiła odwrócić biegu wydarzeń, a Kostyuk konsekwentnie punktowała jej błędy. Kolejne przełamania sprawiły, że spotkanie szybko wymknęło się Włoszce spod kontroli. Ukrainka wygrała seta 6:2 i zameldowała się w półfinale Wimbledonu.

"Byłam na tym korcie jako kibic dziewięć lat temu, oglądając Rogera Federera, i to było naprawdę wyjątkowe" - wspominała Ukrainka.

To dla Kostyuk ogromny sukces i kolejny dowód, że w Londynie trzeba się z nią poważnie liczyć. Po zwycięstwie nad finalistką poprzedniej edycji turnieju Ukrainka jest wymieniana w gronie zawodniczek, które mogą powalczyć nawet o tytuł.

Dla Paolini porażka oznacza bolesny koniec marzeń o kolejnym wielkim finale. Włoszka przed rokiem była jedną z największych historii Wimbledonu, ale tym razem nie zdołała znaleźć sposobu na znakomicie dysponowaną rywalkę.

"Wygrana tutaj nie była nawet w planach. Chciałam po prostu wyjść na kort, cieszyć się grą i dać dobre widowisko" - powiedziała Kostyuk po zwycięstwie nad Jasmine Paolini.

Kostyuk w półfinale zmierzy się z Lindą Noskovą. Czeszka wcześniej pokonała Elise Mertens i również po raz pierwszy w karierze awansowała do tej fazy wielkoszlemowego turnieju. Starcie Kostyuk z Noskovą zapowiada się jako pojedynek dwóch zawodniczek, które w tegorocznym Wimbledonie wykorzystują życiową szansę.



