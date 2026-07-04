Tegoroczna edycja Wimbledonu nie przestaje zaskakiwać. Z turniejem już w pierwszych rundach pożegnało się wiele faworytek. W sobotę do tego grona dołączyła również Jelena Rybakina, która musiała uznać wyższość swojej rywalki.

Kazaszka triumfowała na londyńskich kortach w 2022 roku, kiedy w finale pokonała Ons Jabeur 3:6, 6:2, 6:2. W ostatnich miesiącach również prezentowała dobrą formę, jednak tym razem nie zdołała awansować do 1/8 finału Wimbledonu.

Tym razem górą w dwóch setach okazała się Elise Mertens. Poprzednio tenisistki zmierzyły się podczas Australian Open, gdzie zdecydowanie lepsza była Jelena Rybakina, wygrywając 6:1, 6:3. Belgijka zrewanżowała się jednak za tamtą porażkę, eliminując Kazaszkę z tegorocznego Wimbledonu.

Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu

Pierwszy set nie zapowiadał, że dalsza część spotkania potoczy się w taki sposób. Był bardzo wyrównany, a Elise Mertens wygrała go dopiero po tie-breaku. Druga partia była już jednak prawdziwym tenisowym nokautem. 30-latka z Leuven zwyciężyła 6:1 i sensacyjnie wyeliminowała Jelenę Rybakinę z turnieju. Kazaszka wyraźnie straciła swój rytm gry i nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na skuteczną grę Belgijki.

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Skrót spotkania, w tym najciekawsze akcje oraz kluczowe wymiany, można zobaczyć w załączonym materiale wideo - znajdują się tam efektowne zagrania, punktowe serwisy oraz dynamiczne skróty akcji, które najlepiej oddają tempo i intensywność meczu.

We wcześniejszej rundzie Elise Mertens po trzysetowym pojedynku pokonała kwalifikantkę z Uzbekistanu, Mariję Timofiejewą. Teraz w 1/8 finału jej rywalką będzie Czeszka Marie Bouzková.

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Tegoroczna edycja Wimbledonu odbywa się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Transmisje ze spotkań dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje oraz najnowsze wiadomości z turnieju można śledzić w serwisie Interia Sport.

Jelena Rybakina Martin Keep AFP

Jelena Rybakina IZHAR KHAN AFP

Jelena Rybakina Foto Olimpik AFP



