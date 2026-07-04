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Jelena Rybakina, mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku, pożegnała się z tegoroczną edycją turnieju. W sobotnim meczu przegrała z Elise Mertens 6:7, 1:6. Choć pierwszy set był bardzo wyrównany i rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku, druga partia przebiegała już pod wyraźne dyktando Belgijki. Zobacz skrót spotkania oraz najciekawsze akcje tego pojedynku.
Tegoroczna edycja Wimbledonu nie przestaje zaskakiwać. Z turniejem już w pierwszych rundach pożegnało się wiele faworytek. W sobotę do tego grona dołączyła również Jelena Rybakina, która musiała uznać wyższość swojej rywalki.
Kazaszka triumfowała na londyńskich kortach w 2022 roku, kiedy w finale pokonała Ons Jabeur 3:6, 6:2, 6:2. W ostatnich miesiącach również prezentowała dobrą formę, jednak tym razem nie zdołała awansować do 1/8 finału Wimbledonu.
Tym razem górą w dwóch setach okazała się Elise Mertens. Poprzednio tenisistki zmierzyły się podczas Australian Open, gdzie zdecydowanie lepsza była Jelena Rybakina, wygrywając 6:1, 6:3. Belgijka zrewanżowała się jednak za tamtą porażkę, eliminując Kazaszkę z tegorocznego Wimbledonu.
Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu
Pierwszy set nie zapowiadał, że dalsza część spotkania potoczy się w taki sposób. Był bardzo wyrównany, a Elise Mertens wygrała go dopiero po tie-breaku. Druga partia była już jednak prawdziwym tenisowym nokautem. 30-latka z Leuven zwyciężyła 6:1 i sensacyjnie wyeliminowała Jelenę Rybakinę z turnieju. Kazaszka wyraźnie straciła swój rytm gry i nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na skuteczną grę Belgijki.
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Skrót spotkania, w tym najciekawsze akcje oraz kluczowe wymiany, można zobaczyć w załączonym materiale wideo - znajdują się tam efektowne zagrania, punktowe serwisy oraz dynamiczne skróty akcji, które najlepiej oddają tempo i intensywność meczu.
We wcześniejszej rundzie Elise Mertens po trzysetowym pojedynku pokonała kwalifikantkę z Uzbekistanu, Mariję Timofiejewą. Teraz w 1/8 finału jej rywalką będzie Czeszka Marie Bouzková.
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Tegoroczna edycja Wimbledonu odbywa się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Transmisje ze spotkań dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje oraz najnowsze wiadomości z turnieju można śledzić w serwisie Interia Sport.