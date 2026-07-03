Kamil Majchrzak tegoroczną edycję Wimbledonu rozpoczął od starcia z Alejandro Tabilo. Polski tenisista od początku prezentował się bardzo dobrze i pewnie zwyciężył bez straty seta 6:3, 7:5, 7:5. Duży wpływ na przebieg spotkania miały również liczne niewymuszone błędy popełniane przez Chilijczyka.

Zwycięstwo miało dla Majchrzaka dodatkowy wymiar, ponieważ tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się rozstawionemu z numerem 30 Alejandro Tabilo za porażkę w pierwszej rundzie tegorocznego Roland Garros.

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W drugiej rundzie rywalem Kamila Majchrzaka był Zachary Svajda. Tym razem Polak popełnił zbyt wiele niewymuszonych błędów i ostatecznie pożegnał się z turniejem. Walka o awans do trzeciej rundy była jednak bardzo zacięta i rozstrzygnęła się dopiero po pięciu setach. Majchrzak przegrał 6:2, 2:6, 7:6 (5), 4:6, 3:6.

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Wyżej notowany z tenisistów musiał jednak uznać wyższość rywala, mimo że w wielu statystykach prezentował się korzystniej. W kolejnej rundzie Svajda zmierzy się z Alexem de Minaurem.

Choć Polak zakończył już swój udział w Wimbledonie, podczas londyńskiego turnieju zaprezentował wiele efektownych wymian i zagrań, którymi potrafił zaskoczyć rywali. Zestawienie jego najlepszych akcji można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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W rywalizacji singlowej Wimbledonu pozostało już tylko dwoje reprezentantów Polski. W piątek o awans do kolejnej rundy powalczy Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Z kolei w sobotę na kort wyjdzie Iga Świątek. W meczu trzeciej rundy Polka zmierzy się z Alexandrą Ealą.

Transmisje ze spotkań Wimbledonu dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Relacje na żywo, skróty meczów oraz najnowsze informacje z londyńskich kortów można śledzić w serwisie Interia Sport.

Kamil Majchrzak FOTO OLIMPIK/NurPhoto via AFP AFP

Kamil Majchrzak MICHELE MARAVIGLIA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Majchrzak Nigel French - PA Images Getty Images



