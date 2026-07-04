Sadio Doumbia/Fabien Reboul - Vit Kopriva/Filip Pieczonka. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Kolejny Polak pożegnał się z Wimbledonem. Nietypowa inauguracja [WIDEO]

W drugiej rundzie debla Filip Pieczonka i Vít Kopřiva musieli uznać wyższość francuskiego duetu Sadio Doumbia / Fabien Reboul. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem rywali, którzy skuteczniej wykorzystali kluczowe momenty i przejęli inicjatywę w najważniejszych fragmentach gry. Zobacz skrót meczu oraz najlepsze akcje z tego pojedynku.

Duet Filip Pieczonka i Vít Kopřiva rozpoczął rywalizację w Wimbledonie od drugiej rundy, ponieważ otrzymał walkower po wycofaniu się pary Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff. Ten drugi zawodnik w niedzielę miał zmierzyć się z Hubertem Hurkaczem w 1/8 finału singla.

W kolejnym meczu ich rywalami byli Sadio Doumbia i Fabien Reboul. Francuzi potrzebowali niespełna dwóch godzin, aby zapewnić sobie zwycięstwo w trzech setach 6:2, 3:6, 6:3 i awans do następnej rundy.

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Francuzi zaczęli lepiej i wygrali pierwszego seta 6:2, jednak w drugiej partii to Polak i Czech przejęli inicjatywę, doprowadzając do zwycięstwa 6:3. W decydującym secie ponownie skuteczniejsi okazali się faworyci, którzy utrzymali przewagę i zamknęli mecz wynikiem 6:3, triumfując 2:1 w całym spotkaniu.

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- Początek był trudny, czułem stres, bo to magiczne miejsce i od zawsze marzyłem, żeby tutaj zagrać, więc był to trochę szok. Pierwszy gem nam nie wyszedł, rywale szybko się odbudowali, dlatego początek był wymagający. Sam również szukałem swojej gry i serwisu. W drugim secie przeciwnik zagrał słabszego gema serwisowego, co pozwoliło nam wrócić do meczu. W trzeciej partii zabrakło z mojej strony skuteczniejszego returnu i ogrania na trawie, bo jeszcze na początku nie wiedziałem, że tutaj wystąpię - powiedział Filip Pieczonka w rozmowie z Tomaszem Lorkiem, wysłannikiem Polsatu Sport na Wimbledon.

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Wcześniej z rywalizacji w deblu odpadli Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak, a także Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. W sobotę w grze pojedynczej porażki doznała również Iga Świątek, która po dwóch setach musiała uznać wyższość Alexandry Eali i tym samym straciła szansę na obronę tytułu.

Skrót spotkania oraz kluczowe akcje można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Transmisje z meczów na kortach w Londynie dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport.

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Mężczyzna grający w tenisa na korcie, skoncentrowany na piłce znajdującej się tuż nad siatką, ubrany w niebieską koszulkę sportową i czapkę z daszkiem.
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Tenisista w granatowym stroju odbija piłkę podczas meczu na niebieskim korcie, wykonując uderzenie forhendowe tuż przy siatce.
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