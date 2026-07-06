Początek spotkania zapowiadał zaciętą walkę. Obie zawodniczki bardzo pewnie serwowały, a szans na przełamanie praktycznie nie było. Keys imponowała mocnym podaniem i długo nie pozwalała rywalce zbliżyć się do własnego serwisu. Wszystko zmieniło się jednak w dziesiątym gemie pierwszego seta. Amerykanka prowadziła już 40:0 przy stanie 5:4, ale nie zdołała zamknąć partii. Noskova wygrała pięć kolejnych punktów, zdobyła przełamanie i niespodziewanie zakończyła seta wynikiem 6:4.

Druga odsłona rozpoczęła się od kolejnego mocnego uderzenia ze strony Czeszki. Noskova szybko wykorzystała frustrację rywalki, przełamała ją i odskoczyła na 3:0. Wydawało się, że mecz wymyka się Keys z rąk, ale mistrzyni Australian Open nie zamierzała rezygnować. Problemy serwisowe Noskovej oraz seria podwójnych błędów pozwoliły Amerykance wrócić do gry i doprowadzić do remisu 3:3.

Końcówka drugiego seta była pełna napięcia. Obie zawodniczki utrzymywały swoje podania, a o losach partii zdecydował tie-break. Tam przewagę od początku uzyskała Noskova. Czeszka grała odważnie, świetnie radziła sobie z tempem narzucanym przez rywalkę i szybko zbudowała bezpieczną przewagę. Keys nie była już w stanie odwrócić sytuacji, przegrywając dodatkową rozgrywkę 2-7.

Dla Amerykanki to bolesne zakończenie bardzo udanego fragmentu sezonu na trawie. Do meczu z Noskovą przystępowała po cennym zwycięstwie nad Amandą Anisimovą i wydawało się, że może powalczyć o ćwierćfinał w Londynie. Tym razem zabrakło jednak skuteczności w kluczowych momentach. Noskova lepiej wykorzystała swoje okazje, obroniła pięć z sześciu break pointów i po raz kolejny udowodniła, że na trawie czuje się znakomicie. Keys pozostaje z niedosytem, a Czeszka może już myśleć o największym wielkoszlemowym sukcesie w swojej dotychczasowej karierze.



