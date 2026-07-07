Polsko-czeska para stanęła przed wymagającym zadaniem. Po drugiej stronie siatki znalazły się zawodniczki należące do ścisłej czołówki gry podwójnej, w tym triumfatorka niedawnego turnieju WTA 500 w Berlinie. Spotkanie od początku było zacięte, a oba duety długo szły gem za gem. Kluczowe momenty premierowej partii lepiej rozegrały jednak Piter i Siskova, które zwyciężyły 7:5.

Zdobyta przewaga wyraźnie dodała tenisistkom pewności siebie. W drugim secie częściej przejmowały inicjatywę przy siatce i skutecznie wykorzystywały słabsze fragmenty gry rywalek. Choć przeciwniczki próbowały odrobić straty, polsko-czeski duet kontrolował przebieg wydarzeń i nie pozwolił odebrać sobie prowadzenia.

Końcówka meczu przebiegała już pod dyktando Piter i Siskovej. Obie zachowały koncentrację w najważniejszych wymianach, a wynik 6:4 w drugim secie przypieczętował ich awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju. Dla polskiej tenisistki to szczególnie cenne osiągnięcie, biorąc pod uwagę poziom rywalizacji na londyńskich kortach.

Dzięki temu zwycięstwu Katarzyna Piter pozostaje jedyną polską reprezentantką w seniorskim Wimbledonie. Jej dalsza obecność w rywalizacji deblowej sprawia, że kibice wciąż mają powody do śledzenia wydarzeń w Londynie z dużą uwagą. Kolejny mecz będzie jeszcze większym wyzwaniem, ale dotychczasowe występy pokazują, że duet Piter-Siskova stać na sprawienie kolejnych niespodzianek.



