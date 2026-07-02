Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Skrót meczu. WIDEO

Majchrzak wszedł w mecz bardzo dobrze. Od pierwszych piłek był aktywny, pewny przy returnie i potrafił szybko wykorzystać słabsze momenty rywala. Już na początku odebrał Svajdzie podanie, a później długo pilnował przewagi. W pierwszym secie wyglądał jak zawodnik, który ma pełną kontrolę nad wydarzeniami na korcie.

Najlepszy fragment Polaka przyszedł w końcówce partii. Majchrzak jeszcze raz dobrał się do serwisu Amerykanina, a po chwili zamknął seta wynikiem 6:2. Zrobił to szybko i bardzo przekonująco. Po takim początku można było mieć nadzieję, że to będzie dla niego udane popołudnie w Londynie.

Drugi set przyniósł jednak zupełnie inny obraz gry. Svajda zaczął lepiej czytać serwis Majchrzaka i coraz częściej przejmował inicjatywę po returnie. Polak stracił rytm, a wraz z nim pewność, która tak dobrze działała w pierwszej partii. Pojawiły się błędy, spóźnione reakcje i coraz więcej nerwów.

Amerykanin wykorzystał ten fragment bez litości. Przełamał Majchrzaka, potem poszedł za ciosem i doprowadził do wyrównania w meczu. Wynik 2:6 z polskiej perspektywy był bolesny, bo przewaga z początku spotkania nagle przestała mieć znaczenie.

Trzecia partia znów była dużo bardziej wyrównana. Majchrzak poprawił podanie, częściej wygrywał własne gemy bez większych problemów i miał szansę, by wcześniej odskoczyć rywalowi. Nie wykorzystał jednak okazji na przełamanie, dlatego o losach seta musiał zdecydować tie-break.

Kamil Majchrzak KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Tam emocji nie brakowało. Polak dobrze zaczął, potem pozwolił Svajdzie wrócić do gry, ale w najważniejszym momencie zachował zimną krew. Kilka odważnych akcji wystarczyło, by wygrać tie-breaka 7:5 i objąć prowadzenie 2:1 w setach. Majchrzak był wtedy o krok od awansu.

Problem w tym, że Svajda nie zamierzał się zatrzymać. Przed czwartym setem skorzystał z pomocy medycznej, a po powrocie na kort grał coraz pewniej. Majchrzak próbował trzymać się blisko, ale jeden stracony serwis okazał się bardzo kosztowny. W końcówce Polak bronił jeszcze piłek setowych, walczył do końca, lecz nie zdołał odwrócić sytuacji.

Decydujący set od początku był dla niego trudny. Majchrzak musiał ratować się przy własnym podaniu, a później stracił serwis w momencie, który ustawił dalszą część partii. Svajda nie grał już efektownie za wszelką cenę. Grał rozsądnie, cierpliwie i nie pozwalał Polakowi wrócić do meczu.

W ostatnich gemach Majchrzak szukał jeszcze szansy, ale Amerykanin pilnował przewagi bardzo dojrzale. Przy piłce meczowej nie zadrżała mu ręka. Zwyciężył po pięciu setach i to on zagra w kolejnej rundzie Wimbledonu.

Dla Majchrzaka to porażka, która może boleć. Polak miał prowadzenie 2:1 w setach i momenty bardzo dobrej gry, ale zabrakło stabilności na dłuższym dystansie. Zbyt wiele błędów i słabszy serwis w kluczowych fragmentach sprawiły, że londyński turniej kończy już na drugiej rundzie.

W następnej rundzie Zachary Svajda zmierzy się z Alexem De Minaurem.

Wynik meczu:

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda 6:2, 2:6, 7:6 (5), 4:6, 3:6



