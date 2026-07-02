Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. najlepsze akcje. WIDEOPolsat Sport

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Najlepsze akcje. WIDEO

Radosław Tymon

Kamil Majchrzak pożegnał się z Wimbledonem po bardzo zaciętym meczu z Zacharym Svajdą. Polak przegrał w drugiej rundzie 6:2, 2:6, 7:6 (5), 4:6, 3:6, choć przez długi czas był blisko awansu. Spotkanie miało wiele efektownych wymian i momentów, które mogły podobać się kibicom.

Majchrzak najlepiej prezentował się w pierwszym secie, gdy grał odważnie, dobrze returnował i szybko przejmował inicjatywę. W trzeciej partii znów pokazał charakter, wygrywając tie-breaka po nerwowej końcówce.

Svajda z czasem coraz lepiej radził sobie jednak z tempem gry Polaka. Amerykanin był dokładniejszy w kluczowych akcjach i wykorzystał spadek skuteczności Majchrzaka przy serwisie. To właśnie te fragmenty przesądziły o losach spotkania.

Zobacz najlepsze akcje meczu Kamil Majchrzak - Zachary Svajda w drugiej rundzie Wimbledonu.

Wynik meczu:

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda 6:2, 2:6, 7:6 (5), 4:6, 3:6

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Radosław Tymon


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