Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Najlepsze akcje. WIDEO

Majchrzak najlepiej prezentował się w pierwszym secie, gdy grał odważnie, dobrze returnował i szybko przejmował inicjatywę. W trzeciej partii znów pokazał charakter, wygrywając tie-breaka po nerwowej końcówce.

Svajda z czasem coraz lepiej radził sobie jednak z tempem gry Polaka. Amerykanin był dokładniejszy w kluczowych akcjach i wykorzystał spadek skuteczności Majchrzaka przy serwisie. To właśnie te fragmenty przesądziły o losach spotkania.

Zobacz najlepsze akcje meczu Kamil Majchrzak - Zachary Svajda w drugiej rundzie Wimbledonu.

Wynik meczu:

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda 6:2, 2:6, 7:6 (5), 4:6, 3:6



