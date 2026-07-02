Paolini weszła w mecz z problemami. Już na otwarcie oddała serwis, a później nie wykorzystała szansy, by od razu odpowiedzieć przełamaniem. Przy stanie 0:2 musiała szybko uporządkować grę. Udało jej się to w czwartym gemie, gdy odebrała podanie Golubic i doprowadziła do remisu 2:2.

Pierwszy set długo wymykał się spod kontroli obu zawodniczek. Serwis nie był atutem ani jednej, ani drugiej strony, a kolejne przełamania sprawiały, że wynik zmieniał się bardzo szybko. Paolini przez sporą część partii musiała odrabiać straty. Przy 5:4 wyszła na prowadzenie, lecz przy returnie zmarnowała dwie okazje na zamknięcie seta. Ostatecznie rozstrzygnięcie przyszło dopiero w tie-breaku.

Tam Włoszka zagrała już zupełnie inaczej. Była dokładna, agresywna i nie pozwoliła Golubic zdobyć choćby punktu. Tie-break wygrany 7-0 zamknął pierwszą partię po 57 minutach i dał Paolini wyraźny impuls przed dalszą częścią meczu.

W drugim secie to Paolini jako pierwsza przejęła inicjatywę. Szybko odebrała serwis rywalce i odskoczyła na 2:0. Golubic nie zrezygnowała i doprowadziła do 2:2, ale kluczowy cios padł w siódmym gemie. Szwajcarka nie zdobyła wtedy ani punktu przy własnym podaniu, a Paolini objęła prowadzenie 4:3.

Finałowe gemy wymagały od Włoszki sporo koncentracji. Dwukrotnie musiała potwierdzać przewagę po zaciętej walce na przewagi, ale tym razem nie pozwoliła rywalce wrócić do spotkania. Drugą partię zamknęła wynikiem 6:4 i awansowała do trzeciej rundy.

Liczby potwierdzają przewagę Paolini. Włoszka wygrała 85 punktów, Golubic 71. Zanotowała też 39 uderzeń kończących przy 17 po stronie Szwajcarki i wykorzystała 5 z 9 break pointów. Ryzykowała więcej, popełniała też więcej błędów, ale w kluczowych momentach to jej tenis przynosił efekt.

W kolejnym meczu Paolini zmierzy się z Marią Sakkari. Greczynka awansowała po bardzo zaciętym spotkaniu z Kamillą Rachimową, wygranym 6:3, 0:6, 7:6(10-7).

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