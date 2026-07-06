Spotkanie rozpoczęło się dla Włocha od ostrzeżenia. Już w pierwszym gemie serwisowym Sinner musiał bronić break pointa. Mochizuki zaatakował odważnie, dobrze wykorzystywał bekhend i pokazał, że nie przyjechał na kort centralny wyłącznie po lekcję tenisa.

Lider rankingu szybko jednak uporządkował grę. Najpierw obronił się serwisem, a chwilę później sam przejął inicjatywę. Wykorzystał słabsze podanie Japończyka, mocniej zaatakował z głębi kortu i przełamał rywala. W końcówce seta Sinner dołożył jeszcze jedno przełamanie i zamknął partię wynikiem 6:3.

Mochizuki nie zamierzał jednak odpuszczać. W drugiej partii grał coraz odważniej, dobrze czuł się przy siatce i momentami zmuszał Sinnera do niewygodnej defensywy. Japończyk kapitalnie poruszał się po korcie, a jego nisko grane piłki sprawiały Włochowi sporo problemów.

Dach zamknięty, Sinner bezlitosny w tie-breaku

Najwięcej emocji przyniósł drugi set. Sinner długo nie potrafił dobrać się do serwisu rywala, a jeden z gemów przy podaniu Mochizukiego trwał wyjątkowo długo. Japończyk bronił kolejnych break pointów, a publiczność coraz głośniej doceniała jego waleczność.

W trakcie tej partii Sinner narzekał na widoczność. Ostatecznie nad kortem centralnym zamknięto dach, a po krótkiej przerwie zawodnicy wrócili do gry. Drugi set rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku. Tam Sinner pokazał klasę lidera rankingu. Od pierwszej piłki narzucił tempo, błyskawicznie zdobył przewagę i wygrał dodatkową rozgrywkę aż 7-0.

To był moment, który praktycznie przesądził o losach meczu. Mochizuki wcześniej potrafił dotrzymywać kroku faworytowi, ale po tak bolesnej końcówce drugiego seta jego sytuacja stała się bardzo trudna.

Sinner przyspieszył i zamknął mecz w trzech setach

W trzeciej partii Sinner szybko przełamał rywala i wydawało się, że spotkanie zacznie zmierzać do spokojnego finału. Mochizuki raz jeszcze pokazał jednak charakter. Przy stanie 2:4 miał trzy szanse na odrobienie straty przełamania, ale Włoch wybronił się serwisem i skuteczną grą przy siatce.

Japończyk do końca walczył o przedłużenie meczu. Efektownymi wolejami i odważnymi atakami zyskiwał uznanie kibiców, ale w najważniejszych akcjach decydowała większa jakość Sinnera. Lider rankingu utrzymał przewagę, a następnie jeszcze raz przełamał Mochizukiego i zakończył spotkanie po dwóch godzinach i 26 minutach gry.

W kolejnej rundzie jego rywalem będzie Jan-Lennard Struff. Niemiec skorzystał na kreczu Huberta Hurkacza i po raz pierwszy w karierze zameldował się w ćwierćfinale Wimbledonu.

Wimbledon, 1/8 finału:

Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki 6:3, 7:6(0), 6:3



