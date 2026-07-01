Najwięcej emocji przyniosły dwa pierwsze sety

Borges dobrze pilnował własnego podania, utrzymywał się blisko faworyta i dwukrotnie doprowadził do tie-breaka. Tam Sinner pokazał jednak to, co odróżnia go od reszty stawki. W najważniejszych wymianach grał spokojniej, dokładniej i nie pozwolił rywalowi uwierzyć, że może przejąć inicjatywę.

Włoch wygrał pierwszego tie-breaka do czterech, a w drugim oddał rywalowi tylko dwa punkty. Borges przez długi czas był równorzędnym przeciwnikiem, ale w końcówkach setów był słabszy.

Duże znaczenie miał serwis. Sinner zakończył spotkanie z 22 asami, przy sześciu po stronie Borgesa. Podanie wielokrotnie pozwalało mu zamykać trudniejsze gemy i skracać wymiany. Na trawie to broń szczególnie cenna, o czym lider rankingu zdaje się wiedzieć.

Nie był to jednak występ bez zastrzeżeń. W wymianach Sinner miewał mniej pewne fragmenty, szczególnie po stronie forhendu. Borges potrafił utrzymać tempo, odpowiadał odważnie i momentami wyglądał bardzo solidnie w grze z głębi kortu. Włoski talent nadal szuka pełnego rytmu po przerwie, co widać to także w danych turniejowych. Jakość forhendu Włocha oceniono na 7,3 w dziesięciostopniowej skali, przy jego standardzie na poziomie 8,1. Borges w tym elemencie uzyskał 8,2, co pokazuje, że momentami potrafił realnie postawić się faworytowi.

Sam Sinner przyznał, że po przerwie nadal szuka rytmu. W pierwszym meczu mocno odczuł brak gry, a także przeciwko Borgesowi miał fragmenty, w których musiał "wracać" do właściwego tempa. Podkreślił jednak, że takie spotkania pomagają mu odbudować formę.

"W pierwszym meczu zdecydowanie odczułem przerwę. Także dzisiaj były momenty, w których musiałem odzyskać rytm. Patrząc na wynik, było to bardzo wyrównane spotkanie. Takie mecze mi pomagają, ale celem jest poprawa gry. Wczoraj nie mogłem zrobić zbyt wiele, bo rozegrałem pięciosetowy mecz. Jutro mam dzień odpoczynku. Zobaczymy, co będzie dalej" - przyznał Sinner.

Zwycięstwo nad Borgesem ma dla Sinnera dodatkową wartość

Zwycięstwo Jannika stało się 95. wygraną w turniejach wielkoszlemowych. Tym samym wyprzedził Nicolę Pietrangeliego i został włoskim tenisistą z największą liczbą zwycięstw w imprezach tej rangi.

Jannik Sinner przystąpił do rywalizacji podczas ATP Masters 1000 w Indian Wells w dwóch kategoriach CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP



