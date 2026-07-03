Jannik Sinner - Jenson Brooksby. Skrót meczu [WIDEO]

Przed tym pojedynkiem sporo mówiło się o formie Włocha. W pierwszych występach Sinner nie zawsze zachwycał, a eksperci zwracali uwagę na słabsze momenty przy forhendu i nietypowe straty serwisu.

Mecz z Brooksbym miał więc pokazać, czy lider rankingu zaczyna łapać właściwy rytm. I Sinner zrobił dokładnie to, czego oczekuje się od faworyta. Wygrał w trzech setach, kontrolował najważniejsze fragmenty spotkania i nie dopuścił do nerwowej końcówki.

Amerykanin próbował przeciwstawić się regularności Włocha, ale z każdą kolejną partią coraz trudniej było mu znaleźć sposób na lidera światowego rankingu. Sinner nie musiał grać tenisowego koncertu, by utrzymać przewagę. W najważniejszych momentach był skuteczniejszy, spokojniejszy i bardziej konkretny.

Najważniejszy dla Włocha jest nie tylko sam awans, ale również styl. Po dwóch pierwszych meczach można było zastanawiać się, czy Sinner rzeczywiście jest już na poziomie pozwalającym walczyć o tytuł. Spotkanie z Brooksbym przyniosło pozytywną odpowiedź - nie był to występ kompletny, ale zdecydowanie bardziej przekonujący.

Po dotychczasowych meczach głos zabrał Greg Rusedski, były czwarty tenisista świata. Brytyjczyk zwrócił uwagę nie tylko na samą dyspozycję Sinnera, ale także na warunki, które mogą czekać zawodników w drugiej części turnieju.

- Moja obawa dotycząca Sinnera wiąże się z drugim tygodniem, kiedy temperatury naprawdę wzrosną. Prawdopodobnie będzie już wtedy w czwartej rundzie i lepiej wejdzie w turniej. Ale najważniejsze pytanie brzmi: czy poradzi sobie z upałem? - stwierdził Rusedski w podcaście "Off Court".

To właśnie pogoda może stać się jednym z kluczowych czynników w walce o tytuł. Wimbledon często kojarzy się z kapryśnymi warunkami i deszczem, ale tym razem coraz więcej mówi się o wysokich temperaturach. Dla Sinnera, który już wcześniej miewał momenty fizycznego dyskomfortu w trudnych warunkach, może to być dodatkowy test.

W 4. rundzie Sinner zmierzy się z Shintaro Mochizukim. Japoński kwalifikant, notowany na 151. miejscu w rankingu ATP, sprawił niespodziankę i po raz pierwszy w karierze zameldował się w tej fazie turnieju wielkoszlemowego.



