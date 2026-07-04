Jak ona to zrobiła? Popisowa akcja pogromczyni Świątek [WIDEO]

Tegoroczny turniej Wimbledonu jak dotąd przynosi wiele zaskakujących rozstrzygnięć. W sobotę z rywalizacją pożegnała się mistrzyni z 2022 roku, Jelena Rybakina, która przegrała z Elise Mertens 6:7, 1:6. Choć pierwszy set był niezwykle wyrównany i zakończył się dopiero w tie-breaku, w drugiej partii zdecydowaną przewagę przejęła Belgijka, całkowicie dominując przebieg gry.

W kolejnym spotkaniu problemy miała także Iga Świątek. Pierwszy set był bardzo zacięty i również rozstrzygnął się w tie-breaku, natomiast w drugiej partii inicjatywę przejęła rywalka. Filipinka popełniała znacznie mniej błędów i to ona ostatecznie awansowała do czwartej rundy.

Z kolei u Polki zaczęło pojawiać się coraz więcej emocji. Przy stanie 3:2 dla Filipinki odegrała piłkę w aut. Następnie, schodząc na krótką przerwę, dała upust frustracji, nerwowo odrzucając rakietę.

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W drugim secie, w końcówce czwartego gema, Filipinka popisała się bardzo niecodziennym i zaskakującym zagraniem. Akcja rozpoczęła się od serwisu Alexandry Eali. Po skutecznym returnie Igi Świątek Polka utrzymywała wysokie tempo gry i zmuszała rywalkę do coraz większego wysiłku. W kluczowym momencie Świątek zagrała piłkę w taki sposób, że Eala musiała ruszyć do niej pełnym sprintem.

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Filipinka wykonała długi krok i próbowała w ekstremalnym wyciągnięciu utrzymać piłkę w grze, jednak w trakcie interwencji straciła równowagę i upadła na kort. Mimo to nie zrezygnowała z walki o punkt - jeszcze podczas osuwania się zdołała odegrać piłkę.

Ostatecznie jednak Świątek przejęła inicjatywę i zakończyła wymianę na swoją korzyść. Cała akcja bardzo spodobała się publiczności, która nagrodziła zawodniczki głośnymi brawami. To, jak wyglądała ta wymiana, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Transmisje z wydarzeń na kortach w Londynie można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najnowsze informacje oraz relacje dostępne są z kolei w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek w akcji na kortach Wimbledonu Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Alexandra Eala MAJA SMIEJKOWSKA East News

Iga Świątek w trakcie Wimbledonu ADRIAN DENNIS AFP



