Raszynianka świetnie weszła w mecz. Dobrze returnowała, szybko przejmowała inicjatywę i nie pozwalała Pliskovej budować przewagi po serwisie. W pierwszym secie Czeszka miała duże problemy z tempem narzuconym przez Polkę.

W drugiej partii Pliskova na chwilę ruszyła odważniej i prowadziła 2:0, ale Świątek szybko odpowiedziała. Wygrała cztery kolejne gemy, odzyskała spokój i ponownie zaczęła dyktować warunki na korcie. W końcówce wykorzystała pierwszą okazję do zamknięcia meczu.

Zobacz najlepsze akcje meczu Iga Świątek - Karolina Pliskova w drugiej rundzie Wimbledonu.

Wynik meczu:

Iga Świątek - Karolina Pliskova 6:1, 6:3



