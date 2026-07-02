Iga Świątek - Karolina Pliskova. Najlepsze akcje meczu. WIDEO
Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka pokonała Karolinę Pliskovą 6:1, 6:3 i od początku do końca sprawiała wrażenie zawodniczki, która ma spotkanie pod kontrolą. Oto najlepsze akcje z tego spotkania.
Raszynianka świetnie weszła w mecz. Dobrze returnowała, szybko przejmowała inicjatywę i nie pozwalała Pliskovej budować przewagi po serwisie. W pierwszym secie Czeszka miała duże problemy z tempem narzuconym przez Polkę.
W drugiej partii Pliskova na chwilę ruszyła odważniej i prowadziła 2:0, ale Świątek szybko odpowiedziała. Wygrała cztery kolejne gemy, odzyskała spokój i ponownie zaczęła dyktować warunki na korcie. W końcówce wykorzystała pierwszą okazję do zamknięcia meczu.
Zobacz najlepsze akcje meczu Iga Świątek - Karolina Pliskova w drugiej rundzie Wimbledonu.
Wynik meczu:
Iga Świątek - Karolina Pliskova 6:1, 6:3