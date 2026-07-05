Hurkacz walczył z bólem do końca. Dramat Polaka w walce o ćwierćfinał [WIDEO]

Tegoroczna edycja Wimbledonu nie układa się po myśli "Biało-Czerwonych". Już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Maja Chwalińska, która przy piłce meczowej doznała kontuzji, co pozwoliło rywalce odwrócić losy spotkania. W trzeciej rundzie z rywalizacją odpadła także Iga Świątek, która musiała uznać wyższość Alexandry Eali. Jedynym Polakiem pozostającym w grze pojedynczej był wówczas Hubert Hurkacz.

Polski tenisista w drodze do 1/8 finału pokonał Caspera Ruuda, Sebastiana Ofnera oraz Tommy'ego Paula. O awans do ćwierćfinału zmierzył się z Janem-Lennardem Struffem.

Wimbledon 2026. Krecz Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał

Pierwszy set nie zapowiadał tego, jak dramatyczny okaże się dalszy przebieg spotkania. Hurkacz od początku prezentował się bardzo pewnie. Po pięciu gemach prowadził już 4:1 z przewagą przełamania. Oprócz efektownych zagrań imponował również przy własnym serwisie, notując kilka asów. Ostatecznie Polak wygrał pierwszą partię 6:3.

Kolejne części meczu były już znacznie bardziej wyrównane. O losach dwóch następnych setów decydowały tie-breaki. Pierwszy z nich padł łupem Hurkacza, natomiast dwa kolejne wygrał Jan-Lennard Struff, doprowadzając do piątej, decydującej partii.

Już w trakcie spotkania 29-latek przerwał grę i poprosił o interwencję fizjoterapeuty. Pomoc medyczna została udzielona poza areną zmagań.

Polakowi jednak coraz bardziej doskwierały problemy zdrowotne, które ostatecznie zmusiły go do poddania meczu. Szczególnie w piątym secie na jego twarzy wyraźnie było widać grymas bólu, a nawet najprostsze akcje kosztowały go wiele wysiłku. Spotkanie trwało trzy godziny i 40 minut. Przebieg całego meczu oraz moment kreczu można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Sabalenka jak chmura gradowa. Sceny po zejściu z kortu, natychmiastowy komunikat

W kolejnej rundzie Jan-Lennard Struff zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki. Transmisje z Wimbledonu można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najnowsze informacje i relacje z turnieju dostępne są w serwisie Interia Sport.

Hubert Hurkacz KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP



