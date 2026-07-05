Najlepsze akcje Huberta Hurkacza podczas Wimbledonu 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Hurkacz pożegnał się z Wimbledonem. Te akcje zapamiętają kibice [WIDEO]

Hubert Hurkacz nie był w stanie dokończyć spotkania z Janem-Lennardem Struffem i w piątym secie skreczował z powodu problemów zdrowotnych. W końcowej fazie meczu Polak wyraźnie zmagał się z dolegliwościami, które uniemożliwiły mu dalszą grę. Mimo to w całym turnieju zaprezentował wiele bardzo dobrych zagrań i efektownych akcji, które na długo pozostaną w pamięci kibiców.