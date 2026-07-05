Najlepsze akcje Huberta Hurkacza podczas Wimbledonu 2026. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Hurkacz pożegnał się z Wimbledonem. Te akcje zapamiętają kibice [WIDEO]

Hubert Hurkacz nie był w stanie dokończyć spotkania z Janem-Lennardem Struffem i w piątym secie skreczował z powodu problemów zdrowotnych. W końcowej fazie meczu Polak wyraźnie zmagał się z dolegliwościami, które uniemożliwiły mu dalszą grę. Mimo to w całym turnieju zaprezentował wiele bardzo dobrych zagrań i efektownych akcji, które na długo pozostaną w pamięci kibiców.

Polski tenisista w drodze do 1/8 finału pokonał Caspera Ruuda, Sebastiana Ofnera oraz Tommy'ego Paula. O awans do ćwierćfinału zmierzył się z Janem-Lennardem Struffem. W załączonym materiale wideo można zobaczyć najlepsze akcje Polaka podczas tegorocznej edycji Wimbledonu.

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Artur Gac
tenisista w białej koszulce sportowej z logo adidas, zaciśnięta pięść w geście determinacji, rozmyte tło z widoczną publicznością na trybunach
Hubert HurkaczRick RycroftEast News
Tenisista ubrany na biało z uniesioną ręką w geście triumfu trzyma rakietę na tle rozmytego tłumu widzów na korcie.
Hubert HurkaczKIRILL KUDRYAVTSEV AFP
Tenisista w białej koszulce stoi na korcie i trzyma rakietę tenisową, wyglądając na skupionego i zamyślonego. W tle rozmyta publiczność obserwuje mecz.
Hubert HurkaczIZHAR KHANAFP


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